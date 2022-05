Gossip TV

Il trionfatore della ventunesima edizione di Amici, Luigi Strangis, ospite nel talk show di Verissimo.

Oggi pomeriggio Luigi Strangis, vincitore della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, è stato ospite di Silvia Toffanin nel talk show di Canale 5, Verissimo.

Amici 21, Luigi Strangis a Verissimo su Carola Puddu: "Strade diverse"

Il giovane cantautore, originario di La Spezia Terme, ha raccontato cosa lo ha spinto a partecipare alla scuola di Amici, rivelando che grazie al papà musicista, è stato spinto a seguire la passione per la musica. Luigi ha sostenuto i provini per il talent show di Maria De Filippi, anche se non si sentiva ancora pronto per questa esperienza.

Il giovane cantautore ha parlato anche del diabete, che ha scoperto all'eta si 16 anni e che in parte gli ha condizionato la vita, trovandosi a dover gestire e controllare le sue emozioni. I sbalzi d'umore e emozionali, incidono inevitabilmente sui valori glicemici, e pur essendo giovanissimo, ha già imparato a convincerci.

E, a proposito del rapporto con la ballerina Carola Puddu, che nel corso del programma ha ammesso di aver preso una cotta per lui, il cantante calabrese ha dichiarato:

"Lei ha detto una cosa giustissima, il fatto che ci si vuole bene nonostante quello che può succedere, strade diverse, pareri diversi. Abbiamo legato tantissimo, è stato anche difficile dentro la casa. Io ho cercato di essere sincero con lei, le voglio molto bene e proprio per questo non mi andava di vivere una cosa che non faceva bene a lei. Però sono sicuro che ci incontreremo e che lei arriverà dove vuole arrivare, perché la stimo e un rapporto continuerà ad esserci. Oggi non so dirti cosa succederà"

Alla Toffanin che gli ha chiesto se sia innamorato di Carola, Luigi ha risposto:

"Io al momento mi sto molto concentrando sulla musica quindi sono molto preso da quello che devo fare, non so quanto tempo potrei dedicare a una persona, e non vorrei che quella persona ci stesse male, perché magari non posso dedicare molto tempo. Io non posso darti certezze, non me le posso neanche creare, semplicemente quel che sarà sarà, lo diceva anche una canzone. Sarà quel che sarà. (…) Io voglio bene a Carola, lei ne vuole a me, non so come andrà a finire, per il momento abbiamo preso strade diverse ma continuiamo a sentirci, continueremo a sentirci, io spero di andarla a vedere allo spettacolo di Giulietta e Romeo… sono stati dei bei momenti con lei, devo dire la verità"

