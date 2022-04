Amici 21, LDA affronta Alex: "Basta! Non ti puoi avvelenare per queste cose"

Gossip TV

Rudy Zerbi lancia un nuovo guanto di sfida a Sissi e Luigi provocando la dura reazione di Alex.

In occasione della nuova puntata del Serale di Amici, Rudy Zerbi ha lanciato un nuovo guanto di sfida che vedrà protagonisti Sissi e Luigi Strangis. Guanto di sfida che però ha provocato la dura reazione di Alex, che non ha perso occasione per criticare l'insegnante della scuola.

LDA e Alex a confronto dopo la decisione di Zerbi ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Rudy Zerbi ha lanciato un guanto di sfida a Sissi. La bravissima cantante della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro dovrà scontrarsi con Luigi sul brano Destra-Sinistra di Gaber. Una prova davvero difficile dal punto di vista interpretativo, che ha provocato la reazione di Alex:

Rudy tende sempre a far spiccare i suoi e buttare qualsiasi cosa sugli altri. Lo abbiamo già visto. Come fa anche la Celentano. Tu (LDA ndr) non sei nella mia stessa posizione. Ti sei lamentato e inca***to anche te per Anna. Rudy non mi ha mai detto niente al pomeridiano e poi me ne dice di ogni al Serale. Mi dava 10, 8, 7 e poi al Serale trova qualsiasi cosa per rompermi le pa**e. Mi sono messo in gioco e non viene mai sottolineata questa cosa. Tutti vi fanno i complimenti.

Le parole di Alex, però, non sono per niente piaciute a LDA e Luigi. Se quest'ultimo ha rivelato di essere consapevole del fatto che la Cuccarini lo trovi scarso nella scrittura, il figlio di Gigi D'Alessio ha sbottato e cercato di dare dei consigli al fidanzato di Cosmary:

Tu stai tutto il giorno a pensare a quello che ti dice Rudy. Anche Anna dice che non so scrivere, ma a me non importa. Arrivati a un certo punto basta. Io canto per me stesso. A me fa i complimenti solo Lorella. Non ti avvelenare per Rudy. Ti perdi dietro queste cose, ci saranno sempre cose sbagliate. Esci pazzo così, te lo dico!

