Amici 21, in onda oggi la nuova puntata: Anticipazioni e ospiti

Il Volo ed Enrico Brignano ospiti del nuovo appuntamento di Amici 21.

Oggi, domenica 27 febbraio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Ospiti in studio il trio di fama internazionale Il Volo e il comico Enrico Brignano.

Le Anticipazioni della nuova puntata di Amici

Manca davvero poco all'inizio del Serale di Amici 21. Al momento solo cinque allievi hanno ottenuto un posto nella fase finale del talent show, ovvero Sissi, Dario, Michele, Alex e Carola. Chi saranno i prossimi a conquistare i giudici e ottenere la tanto ambita maglia? Oltre a Il Volo ed Enrico Brignano, in studio ritroveremo Adriano Pennino, che giudicherà le esibizioni dei cantanti.

Non solo. Ci saranno anche questa settimana le radio: Federica Gentile per Radio Zeta e RTL 102.5, Beppe Cuva direttore di Radio Subasio e Clarissa Martinelli per Radio Bruno. Per la classifica di ballo, invece, il coreografo Emanuel Lo, il ballerino e attore Gabriele Rossi e il coreografo Massimiliano Sodini.

Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara sono: LDA, Luigi, Crytical, Calma, Aisha, Gio Montana, Albe, Serena, John Erik, Christian, Alice, Leonardo e Nunzio. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata che andrà in onda oggi, domenica 27 febbraio, alle 14 su Canale 5.

