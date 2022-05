Amici 21: ex insegnante del talent show lancia una frecciata ad Alessandra Celentano, ecco cosa è successo

Gossip TV

Steve La Chance critica la maestra Celentano ad Amici: "Coreografare con danzatori già formati è facile".

Alessandra Celentano è senza ombra di dubbio l'insegnante più discussa della ventunesima edizione di Amici. In molti, infatti, hanno criticato la maestra per i modi assunti nei confronti dei ballerini della scuola. Tra questi anche l'ex insegnante del talent show e coreografo internazionale Steve La Chance.

Steve Lachance contro Alessandra Celentano

La finale di Amici andrà in onda domenica 15 maggio 2022 su Canale 5. Nell'attesa, la maestra Alessandra Celentano è finita nel mirino di un ex insegnante del talent show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Steve La Chance che, subito dopo la Semifinale, ha pubblicato un post sui social che sembra essere una chiara frecciata alla maestra di danza classica.

Essere insegnante è una passione, che crea danzatori! Formare ballerini dando loro le proprie conoscenze e facendo lavorare i ragazzi in modo sereno e tranquillo non è da tutti "purtroppo"...coreografare con danzatori già formati è facile! La danza è disciplina ma anche amore...Poi in un momento così difficile bisognerebbe dare tanta tranquillità e serenità!! - e ancora - Certe persone non devono insegnare i giovani in crescita. Che dispiacere vedere certe situazioni. Comunque e ovunque viva la danza.

Arriverà una replica dalla maestra Celentano? Staremo a vedere. Ricordiamo che l'ultimo appuntamento con il Serale di Amici andrà in onda domenica 15 maggio, in prima serata su Canale 5. Chi, tra Luigi Strangis, Michele Esposito, Serena Carella, Albe, Sissi e Alex, vincerà il programma?

