Amici 21, anticipazioni: eliminato uno degli allievi

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova registrazione di Amici.

Oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, è stata registrata una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Ospiti in studio Franco 126 e Gerry Scotti che ha giudicato la gara tra i cantanti della scuola.

Amici 21, anticipazioni di domenica 23 gennaio 2022

Ecco le anticipazioni diffuse da AmiciNews:

Rea eliminata. Non è stata eliminata dalla produzione questa volta ma direttamente da Rudy Zerbi per tutte le classifiche passate.

Aisha nella gara cover ha cantato una canzone di Stevie Wonder.

Sissi nella gara cover ha cantato “Quando quando”. Alex nella gara cover ha cantato “Uomini soli”.

Albe ha cantato la cover di Laura Pausini “Io canto”.

Luigi ha cantato “La mia storia tra le dita.” Calma ha cantato una cover di Lucio Battisti. LDA ha cantato una cover di Domenico Modugno “Tu si na cosa grande”.

Carola ha ballato. Filmato per lei: il suo mondo.

Presenti anche in questa puntata le radio: RTL, Rds, Radio zeta, Subasio. Per loro hanno cantato Luigi Strangis e Albe.

Come abbiamo visto nel daytime di oggi la classifica dei ragazzi ultimo era Albe. Per Linus (si, ha giudicato lui la classifica dei ragazzi) è stato Crytical.

Sfida Alex e Calma vince Calma. Giudicata da Adriano Pennino.

Comunicata la corsa al serale hanno tolto le maglie grigie a tutti per consegnare loro quelle del serale che dovranno difendere.

In studio sono entrati i ragazzi di latino e la prof. Alessandra Celentano ne ha fermati due. Uno di loro ha avuto anche una discussione con Mattia Zenzola.

Raimondo Todaro ha detto che manderà via Mattia solo dopo aver ricevuto il referto dal medico dove si evince che non può ballare, se ciò non ci sarà scritto lui rimarrà nella scuola.

La Celentano su Christian: ha detto che ha avuto un bel movimento ma per il resto ha i “piedi a ciabatta”. C’è stato un bacio tra Dario e Sissi durante la pubblicità.

Prova Tim e Oreo vinte da Christian.

Classifica Gerry Scotti:

LDA 9

Sissi/Crytical 8.5

Alex 8

Calma 8

Luigi 8-

Aisha 7.5

Albe 7.5

Rea 7

