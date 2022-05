Amici 21, Anna Pettinelli ci va giù pesante con Luigi Strangis: fan in rivolta

Gossip TV

Le durissime parole che Anna Pettinelli riserva al cantante di Amici fanno infuriare i fan, che si ribellano sul web.

Che Anna Pettinelli non gradisca la musica di Luigi Strangis non è un mistero, tanto che la professoressa di Amici ha puntato tutto su Albe, un cantante agli antipodi ben più moderno e pop. Nel corso dell’ultimo day-time del talent show di Maria De Filippi, andato in onda su Canale5, Anna si è lasciata andare a commenti decisamente cattivi nei confronti di Strangis, provocando una valanga di proteste da parte dei fan del cantante.

Amici 21, Anna Pettinelli insulta Luigi (VIDEO)

È chiaro a tutti che Rudy Zerbi e Anna Pettinelli stiano conducendo due partite parallele senza alcun punto d’incontro. Il primo, infatti, ha puntata tutto su Luigi Strangis, un cantante con il talento di poter suonare più strumenti, ricordando sound vecchio stile e quel vintage che spopola ai giorni d’oggi. Pettinelli, invece, crede che sarà il talento pop di Albe a vincere la ventunesima edizione di Amici, grazie al ritmo innato e alla voglia di scatenarsi in pista che suscita in pubblico.

Al momento, la giuria e il pubblico hanno premiato la strategia di Zerbi, che ha punzecchiato la collega, e il talento di Luigi, amatissimo dai fan del talent show di Canale5, che sperano ancora di vedere nascere una love story tra lui e Carola Puddu. Nel frattempo, in attesa della nuova puntata del Serale, Albe ha espresso le proprie perplessità ad Anna, ammettendo di voler per una volta vincere contro Luigi in occasione del guanto di sfida e lei, per consolare il suo protetto, si è lasciata andare ad una serie di insulti e frecciatine ai danni dell’allievo di Rudy.

“La canzone che ha fatto Luigi era una preghiera recitata. Alla fine ha vinto lui. Che me ne frega a me? Noi dobbiamo fare la nostra strada. Io voglio che tu suoni il piano con Sorry di Justin Bieber. Luigi fa solo pezzi antichi, tu sei il più moderno dei quattro cantanti. Tu hai un’impostazione modern. Lui è vestito da Elvis Presley anche se è bravo. Sti ca**i, non pensare al punto - riporta Biccy - L’unica maniera è fare una cosa moderna, perché lui le cose antiche e poderose le fa bene. Le tue canzoni sono le più pop di tutti. La tua strada c’è . Io sono con te Albe, non ti preoccupare, Rudy è uno sbruffone, non lo conosci, se la tira con uno forte che la giuria osanna”.

Pettinelli ci è andata giù pesante nei confronti di Luigi e il pubblico non ha gradito, ribellandosi sui social dove sono fioccati insulti ai danni della maestra di canto di Amici. Come si giustificherà Anna dopo questo sfogo decisamente forte nei confronti di un ragazzo giovanissimo?

