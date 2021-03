Amici 20, Intervista esclusiva a Esa Abrate: "Amici è stato un punto di partenza, spero di poter vivere di musica"

Gossip TV

Il cantautore e musicista Esa si racconta ai microfoni di Comingsoon.it

Polistrumentista, cantautore e direttore d'orchestra. Lui è Esa Abrate, il bravissimo cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano eliminato durante la prima puntata del Serale di Amici. Esa ha 21 anni ed è nato a Lille, in Francia. Si avvicina alla musica all'età di nove anni iniziando a studiare chitarra, pianoforte e percussioni etniche. Si diploma al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e nel 2016 riceve l'attestato di "Alfiere della Repubblica" dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Entra nella scuola di Amici con il suo inedito "Dimmi" conquistando da subito Zerbi, che lo definisce un talento puro. Sfortunatamente la sua esperienza nel talent show di Canale 5 finisce durante la prima puntata del Serale, dopo uno scontro finale con Raffaele Renda.

Esa si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it. Dall'intesa esperienza vissuta nella scuola di Amici alla sua eliminazione dal talent show di Maria De Filippi, fino al suo più grande sogno: calcare i grandi palcoscenici e riuscire a trasmettere forti emozioni con la sua musica.

Nella scuola di Amici sei apparso come un ragazzo molto timido e riservato. Raccontaci, chi è veramente Esa?

Sono riservato nelle mie emozioni, quelle che mostrano le mie fragilità. La musica nella mia vita c'è sempre stata. Ho iniziato a suonare all'età di otto/nove anni, ho studiato pianoforte, percussioni, chitarra...fino ad arrivare alla direzione d'orchesta. Poi, per colpa o merito di una ragazza (ride ndr) ho scritto la mia prima canzone in inglese.

Polistrumentista, cantante e direttore d'orchestra. Quanto è importante per un musicista trovare la propria identità artistica?

È molto importante. Io ci ho messo un po', però adesso penso di averla trovata. Nel caso in cui dovessi accorgermi che c'è qualcos'altro che mi fa capire ancora meglio chi sono mi rimetterei in discussione. Credo molto nell'evoluzione artistica. Una persona deve capire bene cosa vuole fare nella vita. Il mio punto di riferimento è sempre stato il pop.

Come descriveresti la tua esperienza ad Amici?

Sono rimasto fin da subito piacevolmente colpito, non mi aspettavo assolutamente di poter vivere così tante emozioni in una scuola. Amici ha tante sfaccettature: è una scuola ma allo stesso tempo un talent show e un reality. L'ingresso ad Amici per me è stata una grande possibilità per capire davvero cosa voglio fare nella mia vita. Tornassi indietro lo rifarei sicuramente. È stata un'esperienza bella, difficile ma che porterò per sempre con me. Prima di Amici non avevo mai avuto la possibilità di confrontarmi con tanti artisti che hanno la mia stessa passione e dedizione. Vivere tutti insieme è stato per me formativo. Deddy è la persona con la quale ero e sono tutt'ora legato, anche con Aka7even ho instaurato un bellissimo rapporto di amicizia che sono sicuro continuerà anche fuori dalla scuola di Amici.

Ti aspettavi di uscire alla prima puntata contro Raffaele?

Assolutamente no. Temevo, per delle dinamiche che si erano create e per il mio percorso nella scuola, di perdere il ballottaggio con Deddy e Sangiovanni ma non pensavo di dovermi sfidare con Raffaele. A ogni modo, ho cercato di dare il massimo, come sempre.

Secondo te chi vincerà Amici?

Giulia. Quest'anno i ballerini sono davvero forti, ma non si tratta di questo. Giulia potrebbe vincere Amici per il suo grande talento e per la sua spiccata personalità, ha fatto un bel percorso. Io e Giulia abbiamo avuto un piccolissimo trascorso all'inizio del programma, ci siamo confrontati ma avevamo due punti di vista differenti. È andata come è andata, il nostro rapporto è sempre rimasto lo stesso e di questo ne sono molto felice.

Dopo la tua eliminazione, sei intervenuto sui social rivelando di aver ricevuto commenti razzisti...

Mi ha colpito ricevere quei messaggi, ma non mi hanno fatto male. Ci sarà sempre qualcuno a cui non andrai mai bene, indipendentemente dal colore della tua pelle. Non mi faccio toccare da questi stupidi pregiudizi, sono sereno e fiero di quello che sono. Io ne ho voluto parlare per sensibilizzare le persone su un argomento che non sempre viene affrontato. Ci sono tante persone che ricevono commenti e insulti e non sanno come affrontarli. Rispondere con la violenza o con la rabbia non serve a nulla.

Sogni nel cassetto?

Amici per me è stato un punto di partenza. Da quando sono uscito dalla scuola mi sono messo subito a studiare e lavorare. Usciranno nuovi pezzi, che speriamo vadano bene. Ho tanti sogni nel cassetto: mi piacerebbe diventare il punto di riferimento per molti, calcare i palcoscenici e riuscire a emozionare tutti con la mia musica.

