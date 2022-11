Ambra Angiolini finalmente lascia la casa di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini

Gossip TV

Dopo aver scomodato addirittura Striscia la Notizia con il tapiro d'oro, la vicenda tra Ambra Angiolini e l'occupazione abusiva della casa di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini giunge a una svolta, si spera, definitiva. Ecco cosa è successo.

La giudice di X-Factor è rimasta coinvolta in una vicenda davvero spiacevole: da giugno, infatti, avrebbe occupato abusivamente la casa di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini, impedendo ai coniugi di rientrare nell'abitazione di Milano. Ma, finalmente, le cose sembrano essere cambiate.

Cessa l'occupazione abusiva della casa di Silvia Slitti da parte di Ambra Angiolini

La vicenda aveva attirato l'attenzione persino di Striscia la Notizia, che aveva consegnato il tapiro d'oro alla sfortunata coppia. Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini avevano pronunciato parole durissime contro Ambra Angiolini. E, non sorprende, dato che a causa sua non potevano far rientro nella casa di Milano occupata abusivamente dalla showgirl.

A detta si Slitti, nella casa Ambra Angiolini ci aveva abitato quando era ancora impegnata con Max Allegri, tanto che anche il contratto era a nome suo. Inoltre, spesso, la coppia prestava la casa ad Angiolini, che però aveva deciso di occuparla abusivamente dal mese di giugno e non sembrava disposta a sentir ragioni.

Se, inizialmente, i legali di Ambra Angiolini avevano rigettato ogni possibile accusa, ora sono giunti a più miti consigli. A dare la notizia è stata la pagina di gossip The Pipol che in proposito scrive:

"Esclusivo! Ambra Angiolini ha finalemnte liberato la casa della coppia Siliva Slitti e Giampaolo Pazzini. Da pochi giorni infatti i due hanno ripreso possesso della loro dimora. Silvia Slitti, più volte, aveva denunciato anche attraverso i social che Ambra Angiolini era restia ad andarsene dall'abitazione occupata e porre fine alle conseguenti difficoltà causate dal mancato rispetto degli accordi presi. Noi di Pipol possiamo rivelarvi che oggi le cose sono cmabiate e l'appartamento è stato finalmente riconsegnato ai proprietari."