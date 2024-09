Amadeus pronto a debuttare sul NOVE: il messaggio di auguri di Carlo Conti

Gossip TV

Amadeus inizierà presto la sua avventura sul NOVE e in occasione del debutto sul canale con i nuovi programmi è arrivato il messaggio di auguri di Carlo Conti.

Amadeus è pronto a debuttare sul NOVE con tre nuovi programmi e per l'occasione anche Carlo Conti gli ha rivolti i suoi migliori auguri per la nuova avventura professionale che affronterà nel giro di qualche settimana.

Amadeus pronto a debuttare sul NOVE: gli auguri di Carlo Conti

Ieri, domenica 1°settembre, Amadeus ha rivelato diversi dettagli sui programmi che andrà a condurre per Discovery e sono arrivati per lui gli auguri di Carlo Conti. All'epoca dell'annuncio del suo passaggio a Discovery, il primo a congratularsi con lui fu Fabio Fazio, a cui ora è seguito, sotto il post che rivelava le date d'inizio dei programmi tv che condurrà Amadeus, anche l'in bocca al lupo del collega fraterno Carlo Conti.

Sotto il post, infatti, è comparso il suo:

"In bocca al lupo, amico mio"

A dimostrazione di un legame basato su stima affetto che continuerà a esistere anche ora che i due lavorano per reti "rivali". Inoltre, Carlo Conti ha raccolto il testimone ed è diventato il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025, prendendo il posto proprio di Amadeus, che ha lasciato la Rai dopo l'ultima kermesse.

Amadeus svela i dettagli dei nuovi programmi sul NOVE

Pubblicando un lungo video sul suo account Instagram, Amadeus ha condiviso con i followers alcuni importanti aggiornamenti relativi ai programmi che condurrà sul NOVE, svelandone anche la data d'inizio. Si parte con il 22 settembre con Chissà chi è, nuovo titolo dato al format de I soliti ignoti condotto da lui su Rai1.

Spazio anche a Suzuki Music Party, che vedrà Ilenia Pastorelli, ex gieffina e attrice, affiancare Amadeus alla conduzione: lo show musicale andrà in onda il 22 settembre e vedrà protagonisti 15 cantanti che presenteranno in anteprima i propri successi dell'autunno che arriva.

Infine, il conduttore ha ricordato del suo terzo impegno sul NOVE: sarà al timone della nuova edizione de La Corrida: il programma andrà in onda sempre sul canale di Discovery e Amadeus si è detto emozionato al pensiero di raccogliere l'eredità di Corrdao e portare avanti questa storica trasmissione.