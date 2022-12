Alice Campello gioca un brutto tiro al marito Alvaro Morata. Cosa ha fatto?

Gossip TV

La coppia formata da Alice Campello e Alvaro Morata è convolata a nozze cinque anni fa. Da allora, i due sono molto felici e in attesa del quarto figlio. E, proprio perché il parto si avvicina, l'influencer ha pensato di fare uno scherzo al marito. Ecco cosa ha fatto.

Alice Campello e Alvaro Morata, scherzo per il calciatore

La coppia è sposata dal 2017 e ha già 4 figli: i gemelli Alessandro e Leonardo, il piccolo Edoardo e ora, finalmente, arriverà una bambina ad allietare ulteriormente la famiglia Campello-Morata. Sui social, alcuni mesi fa Alice Campello ha anche svelato quale nome hanno scelto per la piccola. E in occasione dei loro 5 anni di matrimonio, invece, l'influencer ha postato una dolcissima dedica per il marito sui social. Ma torniamo allo scherzo per il calciatore, un tiro mancino davvero ben congeniato.

Con l'aiuto di una bottiglietta d'acqua, Alice Campello si è avvicinata al marito mostrandogli i pantaloni della tuta bagnati e la pozza di acqua che si era formata ai suoi piedi e gli ha fatto credere che le si fossero rotte le acque. Uno scenario non del tutto improbabile, considerato che la sua gravidanza è quasi giunta al termine.

Il calciatore è corso immediatamente verso la moglie e si è chinato su di lei, toccandole i pantaloni, con l'obiettivo di aiutarla. Ma l'influencer a quel punto non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata a ridere, sotto lo sguardo allibito del marito.

Morata l'ha guardata esasperato, ha allargato le braccia ed è tornato a guardare la tv. Evidentemente è abituato a questi scherzi della moglie, perché non si è scomposto più di tanto. L'influencer ha poi postato il video sui social, condividendo con i fan l'ilarità della situazione.