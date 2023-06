Alfonso Signorini parla di Silvio Berlusconi: “Il Gf Vip di 6 mesi una sua idea, mi faceva cambiare il colore della cravatta”

Ospite in collegamento nell'appuntamento di Mattino Cinque News - Speciale dedicato alla memoria di Silvio Berlusconi, Alfonso Signorini ha parlato dell'ex premier a cui era legatissimo, definendolo "un secondo padre". Ma non solo.

Il conduttore ha ricordato anche quanto Berlusconi seguisse con passione l'azienda Mediaset, il cui amministratore delegato è oggi, il figlio Pier Silvio Berlusconi.

"Mi mancheranno anche le sue telefonate dopo il Grande Fratello. '

Non si perdeva una puntata, era un attento telespettatore e gli piaceva commentare quello che era successo la sera prima. Ricordo che in più di una occasione mi è capitato di sostituire una cravatta tra una pausa pubblicitaria e l'altra perché lui aveva chiamato raccomandando di cambiare colore. Anche durante l'ultima edizione un giorno mi ha chiamato a sorpresa: 'Alfonso, dammi retta, torna a metterti giacca e cravatta. Tu hai uno stile istituzionale non ti posso vedere scamiciato così. Fai il bravo, Ricordati sempre che sei su Canale 5'