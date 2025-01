Alessia Marcuzzi svela: "Ecco perché ho lasciato Mediaset"

Gossip TV

Alessia Marcuzzi, figura di spicco della televisione italiana, è pronta a tornare in scena con un progetto del tutto inedito su Prime Video: Red Carpet – Vip al tappeto. Il nuovo game show, in partenza il 9 gennaio, vedrà protagonisti personaggi del calibro di Giulia De Lellis, Valeria Marini e Cristiano Malgioglio.

Alessia Marcuzzi: "La decisione di lasciare Mediaset non è stata un gesto di rottura, ma una scelta dettata dal momento"

Tuttavia, a catturare l’attenzione non è solo il format, ma anche le riflessioni di Alessia sulla sua vita e carriera, condivise durante un’intervista al Corriere della Sera. Dopo decenni di successi a Mediaset, la conduttrice ha deciso di cambiare rotta e di intraprendere un percorso diverso, una decisione che rappresenta un momento cruciale per lei:

"Lavoro ininterrottamente da quando avevo 17 anni, e arrivare a questo punto mi ha spinto a fare dei bilanci. La decisione di lasciare Mediaset non è stata un gesto di rottura, ma una scelta dettata dal momento. Ho sentito il bisogno di ritrovare una certa libertà, sia professionale sia creativa. Non volevo rimanere legata esclusivamente ai reality, sentivo l’urgenza di esplorare programmi nuovi, di scrivere qualcosa di mio, come è stato per Boomerissima. Avevo voglia di intraprendere progetti più in linea con chi sono oggi".

Lontana dal mondo dei reality che l’ha resa celebre, Alessia si è orientata verso format che rispecchiano maggiormente i suoi interessi attuali, cercando di evolversi come professionista.

Con Red Carpet – Vip al tappeto, Alessia porta in scena un programma fresco e spensierato, arricchito dalla presenza della Gialappa’s Band, con cui ha ritrovato una sintonia unica:

"Il segreto in televisione è non prendersi mai troppo sul serio. Con loro mi diverto tantissimo, sono un bersaglio perfetto per le loro battute!"

Oggi la Marcuzzi vive con una tranquillità diversa rispetto al passato, grazie a un equilibrio raggiunto tra la sua vita personale e il lavoro. Conduce con successo due aziende, una dedicata ai prodotti per la cura della pelle e l’altra al design di borse, che rappresentano per lei una grande fonte di soddisfazione. Parlando del rapporto con gli ascolti, ha confessato:

"Una volta aspettavo i dati con ansia, era quasi un test per la mia autostima. Oggi provo una felicità immensa sapendo di non dover più dipendere da quei numeri."

Sul piano personale, Alessia Marcuzzi si racconta come una donna realizzata e in equilibrio con la sua famiglia allargata. Madre di due figli, nati da relazioni diverse, spiega quanto sia importante per lei mantenere un clima sereno:

"Sono molto fortunata, riusciamo ad andare tutti d’accordo. Dedico molto amore e impegno per tenere unita questa famiglia così particolare e bella."

Attualmente si definisce “felicemente single”, ma afferma di sentirsi circondata dall’affetto di amici e familiari, una condizione che le dà grande serenità.

Nonostante questo, la conduttrice non smette di guardare al futuro. Dopo il debutto su Prime Video, è già impegnata in nuovi progetti per Rai2. Quando le viene chiesto se potrebbe mai condurre il Festival di Sanremo, Alessia risponde con il suo inconfondibile tocco di ironia:

"Guardo Sanremo ogni anno, sempre con grande entusiasmo, insieme a un gruppo di amici con cui organizziamo veri e propri ascolti collettivi, completi di biglietti e votazioni per i cantanti in gara. È una cosa molto seria per noi! Negli ultimi due anni l'ho seguito dal freddo con Fiorello, ed è stato bellissimo, ma se mai dovessi salire sul palco dell’Ariston, l'unica cosa che chiederei è di farlo al calduccio! Vi prego, lasciatemi stare dentro al teatro!"