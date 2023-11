Alessandro Basciano attacco feroce Sophie Codegoni e pubblica la lettera dell’avvocato: “Non mi fa vedere mia figlia”

Gossip TV

Alessandro Basciano ha condiviso alcune Ig Stories contro l'ex fidanzata Sophie Codegoni che non gli farebbe vedere la figlia Celine Blue per la quale ha chiesto 3 mila euro di mantenimento.

Basciano all'attacco. Ferocemente. L'ex gieffino ha palesato la situazione che sta vivendo con l'ex fidanzata Sophie Codegoni che, tra le altre cose, non gli consentirebbe di vedere la figlia, la piccola Celine Blue, nata il maggio scorso.

Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni: "Mi chiedi tre mila euro di mantenimento, almeno fammi vedere mia figlia"

Alessandro Basciano ha condiviso una Ig Stories attaccando l'ex compagna Sophie Codegoni. Anche se nn ha fatto il nome il riferimento è sembrato chiaro:

"C’è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare la sera a casa dalla propria figlia e c’è chi invece deve pregare invano per poterla vedere… non scordate mai chi siete e da dove venite…"

E non è finita qui, l'ex corteggiatore ed ex gieffino della sesta edizione del Gf Vip (il reality show targato Mediaset in cui ha conosciuto Sophie) ha condiviso una mail del suo avvocato, oscurando il nome della controparte. Nella mail in questione, si legge che pare stiano mancando le comunicazioni sugli spostamenti della figlia, riferimenti al fatto che Sophie avrebbe un altro uomo e che Celine Blue non debba avere rapporti con quest'ultimo e, inoltre, depositi di affitti e richieste di Iban.

Basciano, accompagnadno la lettera dell'avvocato ha scritto:

"Mi chiedi tre mila euro di mantenimento, almeno fammela vedere no?“.