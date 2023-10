Alessandro Basciano a Verissimo parla dello schiaffo a Sophie Codegoni

Gossip TV

Alessandro Basciano è nuovamente intervenuto a Verissimo per rispondere alle ultime dichiarazioni della sua ex compagna Sophie Codegoni, l'ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffina della sesta edizione del Grande Fratello Vip dove i due giovani si sono conosciuti e innamorati.

Alessandro Basciano: "Sophie? Ho conosciuto una persona diversa da quella che è lei adesso"

Parlando dell'intervista di Sophie, Alessandro ha dichiarato.

"Ho trovato una persona molto risoluta, fredda, decisa e convinta di ciò che sta facendo ma forse si è dimenticata alcuni tasselli […] Da persona esterna ho detto ‘perché nessuno le ha consigliato di non essere così fredda? A chi devi dimostrare cosa?’. Lei è così convinta delle prove che ha, ma in realtà non c’è una vera prova che io possa averla tradita. Penso di aver conosciuto una persona diversa da quella che è lei in questo momento. So che è arrabbiata e ferita ma la cattiveria la capisco fino a un certo punto. Io non sarei riuscito ad essere così pungente e cattivo nei suoi confronti e non lo farei mai. Un ritorno? Nemmeno io voglio tornare sui miei passi adesso. Ho conosciuto una persona diversa da quella che è lei adesso. "

Basciano ha ribadito di non aver tradito Sophie e ha accusato Luzma Cabello, la ragazza immortalata nei video e nelle foto, di aver architettato tutto per visibilità:

"Lei sa benissimo che io non l’ho tradita perché una persona che premedita tutto questo nel giro di due giorni, perché non ha fatto un contenuto un minuto dopo che mi addormento? Perché non esiste! Perché c’è da parte sua una voglia di emergere. Lei fa la cantante e voleva emergere con il gossip ma ha scelto la persona sbagliata. E poi voglio chiudere il discorso del tradimento. Questa Luzma lo sa bene che non è successo nulla. Voleva essere lanciata in Italia. Fa la cantante e voleva usare me come trampolino"

Il dj ligure ha poi parlato dello schiaffo che avrebbe dato a Sophie durante una vacanza insieme:

"Non c’è stato questo schiaffo. C’è stata una colluttazione tra me e il mio manager e lei si è messa un po’ in mezzo. Lui e Sophie erano molto allegri, io non bevo. Bere è normalità io non dico nulla su questo. Io la dovevo portare a cena e lei poi mi chiede di andare, io le dico che stavo mettendo l’ultimo pezzo del djset. nel mentre io dovevo avere al mio fianco il manager e non c’era più nessuno. Io sono stato 15 minuti ad aspettare. Lei intanto era andata dal mio manager a chiedere di accompagnarla in camera a piastrarsi. Lui invece che rimanere si è lasciato convincere ad accompagnarla. Lui l’accompagna e invece che tornare giù a tirarmi fuori dalla consolle, resta con lei. Quindi poi litigo con lui, lei ha sentito, è stata allontanata da questa discussione e ha iniziato a piangere. Era una situazione dove volevano schiaffi, ma non a Sophie! Lei è venuta verso di noi perché vedeva questa litigata. Non so perché dice che ho schiaffeggiato lei. La prima volta mi ha infangato e ha fatto lo stesso la seconda. Perché vuole rovinarmi? Sono il padre di sua figlia. Io non l’ho mai picchiata e lei lo sa benissimo”