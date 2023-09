Alberto Matano commenta la nuova edizione di Pomeriggio 5: "Modello e scenografia sembrano quelli della Vita in Diretta"

Gossip TV

Alberto Matano, timoniere della Vita in Diretta, ha commentato la nuova edizione del talk show di Canale 5 condotto da Myrta Merlino.

Alberto Matano: "Non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico"

Il nuovo format del talk show di Canale 5 , secondo il conduttore de La Vita in Diretta, sarebbe molto simile come modello e scenografia al contenitore di Rai 1, che tornerà in onda partire da lunedì 11 settembre prossimo.

"Ho visto la puntata, e ho letto anche tante cose in giro, sui social, dove molti utenti hanno commentato che quest’anno a Pomeriggio 5 si rifanno un po’ al nostro formato. E questo non può che farmi piacere. Ognuno poi lo ci mette la sua cifra ovviamente, però il modello sembra essere quello della Vita in Diretta; anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che abbiamo indovinato un format. D’altronde, non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico, quindi: bene!"

Parlando delle due colleghe, Barbara D'Urso e Myrta Merlino, Matano ha dichiarato:

"Devo dire che sono entrambe due grandi professioniste. Quando abbiamo iniziato la concorrenza vinceva da anni adesso, nelle ultime due stagioni invece Vita in Diretta è risultato il programma leader di quella fascia oraria. Saremo quindi in sfida con una nuova concorrenza, ma sempre con la stessa cifra: rispetto e correttezza."

A propoisto del programma, che da lunedì tornerà in onda con la quinta edizione condotta da Alberto Matano, il conduttore ha espresso una grande soddisfazione per gli ascolti sempre in crescita del contenitore pomeridiano di Rai 1:

"Abbiamo ottenuto buoni risultati e siamo pronti a fare sempre meglio. E’ vero, aumentano gli ascolti e aumentano le responsabilità, per noi è un grande incoraggiamento, un grande regalo ma è anche una forte motivazione a crescere ancora. Ormai si parla della Vita In Diretta di Alberto Matano, perché quando ho cominciato a lavorare qui, ho portato delle idee: ho voluto uno studio molto essenziale, ho voluto un racconto molto minimalista, ho voluto che gli inviati fossero protagonisti, ho voluto un ritmo più serrato, ho voluto un tavolo dove accogliere gli ospiti, quindi credo di aver dato un formato a un programma che ha fatto la storia della televisione e di Rai Uno, condotto da grandissimi giornalisti prima di me. Io però credo di aver messo il mio: la mia esperienza, il mio bagaglio e anche la mia età, perché quando ho iniziato avevo 45 anni, ora ne ho 50, e quindi ho usato l’occhio di un quarantenne in un racconto rivolto a un pubblico del pomeriggio, di età alta"

"Questo credo sia stato il mio tocco, e sono stato molto sorpreso della grande risposta del pubblico a questo cambio nel segno del dinamismo, dell’essere un po’ asciutto. Lo studio è nuovo, ma squadra e formula che vince non si cambia. Avremo sempre al centro il racconto dei più importanti fatti di cronaca, per poi concludere con momenti più pop e leggeri. La vita in diretta è un programma che vince grazie al grande apporto corale, per me è un grande orgoglio potermi avvalere di tante professionalità diverse della Rai in tutto il territorio."