Alberto Angela, discorso toccante prima dell’apertura della camera ardente del padre Piero Angela

Alberto Angela, in occasione della camera ardente per il padre Piero Angela, si lascia andare ad un discorso bellissimo e commovente.

Si terranno oggi i funerali di Piero Angela, il divulgatore scientifico più amato d’Italia che si è spento all’età di 93 anni. La notizia della scomparsa del ricercatore ha lasciato tutti senza parole e Alberto Angela ha voluto dedicare al padre ma anche a tutti coloro che in questi giorni si sono stretti alla sua famiglia, un discorso commovente prima dell’apertura della camera ardente.

Alberto Angela fa commuovere tutti parlando del padre Piero Angela

È scomparso il 13 agosto scorso Piero Angela, che si è spento all’età di 93 anni tra i dispiacere collettivo del popolo italiano, affezionatissimo al divulgatore scientifico che per anni è stato volto di SuperQuark sulla Rai. Si terranno oggi, martedì 16 agosto 2022 alle ore 19, i funerali di Piero Angela ma prima la famiglia ha disposto la camera ardente per rendere l’ultimo saluto al padre, marito e nonno devoto. All’apertura della camera ardente, Alberto Angela ha voluto prendere la parola per un discorso commovente, ammettendo di essere rimasto sorpreso dalle parole piene d’amore che tutti hanno espresso per il padre, anche sui social.

“Non è facile per me questo discorso, penso che persone le che amiamo non dovrebbero mai lasciarci, però accade. Quindi vorrei partire, da amici, collaboratori, persone che ho incontrato, da loro. Vorrei partire dall’ultima cosa che ha fatto papà. L’ultimo discorso è stato quello che avete letto. Fatto con le ultime forze. Mia sorella e io lo abbiamo raccolto e lo abbiamo trascritto. È un discorso non ufficiale, è come quando qualcuno parla a degli amici, a fine di una serata. E dice “va bene, io vado”. In queste parole c’è molto amore, affetto, nei confronti di tutti. E’ stata una persona che è riuscita ad unire, non a dividere, pur mantenendo le sue opinioni. Questi giorni per me è stata una tempesta. Dovrò infatti ringraziare tutti, per i messaggi, gli articoli. Il suo stile e il suo tatto lo conoscete tutti. Ma la cosa che ci ha colpito è stato il ritorno sotto forma di messaggi sui social e articoli pieni non di dolore e sofferenza, ma di amore. Ho notato solo questo. E questa cosa mi ha colpito. In questi messaggi ho trovato amore, che è un sentimento. Il sentimento è qualcosa che rimane, che si trasforma in valore e i valori sono eterni. Credo che sia il miglior vestito per il mio papà, per il viaggio che fa".

Alberto, commosso, ha poi continuato:

"Ci ha insegnato tante cose con le trasmissioni tv, con i libri, ha usato ogni mezzo possibile, ma l’ultimo insegnamento me lo ha fatto non con le parole, ma con l’esempio, mi ha insegnato a non avere paura della morte, l’ha affrontata con una serenità che mi ha sconvolto, non l’ho mai visto con lo sconforto, con la tristezza, mai. Aveva una vita riempita e questo è uno dei motivi per cui se n’è andato soddisfatto, lui ha attraversato questo ultimo periodo, con una razionalità, i piedi per terra, quando sapeva che sarebbe arrivato il suo tempo, ha fatto una serie di cose, le trasmissioni che vedete e le altre che sono programmate, un disco jazz, ha parlato con i suoi familiari e poi ha fatto quell’ultimo discorso che avete letto e 24 ore dopo è andato via. Lui aveva un approccio alla vita razionale, scientifico, ma anche pieno d’amore. Ultimamente ripeteva un aforisma di Leonardo Da Vinci, a me è sembrato un po’ di vivere con Leonardo Da Vinci in casa, riusciva a mettere d’accordo tutti, dicendo sempre le cose giuste. E Leonardo Da Vinci diceva: “Siccome una giornata ben spesa dà lieto dormire, così una vita ben usata dà lieto morire”. Lo ha ripetuto fino alla fine, ed è un suggerimento che ci ha dato [...] Lui continuerà nel mio modo di vedere a vivere, non solo nelle trasmissioni che ha fatto, ma lui continuerà a vivere in tutti quei ragazzi che hanno la speranza per il futuro, che cercano l’eccellenza e con sacrificio vanno avanti, in tutti i ricercatori, le persone che cercano di unire e non disunire, che cercano la bellezza nella natura. Era bravo in tutte le cose, perfino nel disegno, una mente che ancora adesso mi sorprende. L’eredità che ci lascia a tutti noi è importante non fisica, ma di atteggiamento nella vita”.