Alberto Angela commosso per la puntata speciale sul padre Piero: "Seguendo il suo esempio, continuerò il suo viaggio"

"Questa sera non squillerà il cellulare come di solito avveniva dopo ogni puntata sua o mia andata in onda, per uno scambio di commenti e opinioni. È anche da questi piccoli dettagli che devo accettare che lui non c’è più" ha scritto Alberto Angela su Instagram.

Lo scorso giovedì 25 maggio alle 21.25, Rai1 ha mandato in onda una puntata speciale di Ulisse, Il piacere della scoperta nella quale Alberto Angela ripercorreva i settanta anni di carriera del padre Piero, dal primo impiego in radio agli esordi in televisione come corrispondente per la Rai da Parigi e Bruxelles, dall’esperienza come inviato di guerra in Algeria e Vietnam agli incontri con le grandi star del cinema e della musica all’approdo alla conduzione del telegiornale su Rai1. In primo pianoci sono state le tante facce, anche quelle più private, dell’uomo che ha raccontato lo sbarco sulla luna e che ha portato la scienza e la natura in prima serata.

Piero Angela è stato un pioniere, un visionario che, sempre con razionalità e rigore scientifico, ha raccontato la complessità del mondo, i progressi della scienza e della tecnologia, ma anche, anzitempo, le conseguenze dell’accelerazione del progresso: dai problemi ambientali a quelli etici. Un intellettuale che sapeva parlare a tutti, spiegando cose a volte molto complesse con parole semplici e chiare.

Se vi siete persi questa puntata speciale, niente panico, potete recuperarla su RaiPlay dove è già disponibile.

I messaggi di un commosso Alberto Angela sui social, prima e dopo la puntata di Ulisse

Alberto Angela che per nostra fortuna ha ereditato la passione per la cultura e la divulgazione dal padre, ha scritto il seguente lungo messaggio sui social prima che la puntata di Ulisse andasse in onda:

La puntata di Ulisse dedicata a mio padre, Piero, che va in onda stasera su @rai1official è, a tutti gli effetti, uno “speciale”… soprattutto per me. Sono contento di aver realizzato questa puntata con il supporto di tanti di coloro che hanno collaborato con mio padre e della squadra eccezionale che da anni mi affianca in questo programma. È anche grazie a loro che questa puntata è diventata davvero “speciale”.

Mio padre è stato un pioniere della comunicazione che, sempre con razionalità e rigore scientifico, ci ha raccontato la complessità del nostro mondo, i progressi della scienza e della tecnologia, ma anche, anzitempo, le conseguenze di uno sviluppo non più sostenibile, dai problemi ambientali a quelli etici. Aveva la rara capacità di vedere i problemi arrivare da molto lontano e di individuare già le soluzioni, non tanto per risolverli, quanto soprattutto per prevenirli in tempo. Un intellettuale che sapeva parlare a tutti, spiegando cose a volte molto complesse con parole semplici e chiare. I libri che scriveva fin da quando io ero un ragazzo sono ancora oggi una sorta di “kit di sopravvivenza” con il quale continua a darci consigli anche se non c’è più.

Questa sera non squillerà il cellulare come di solito avveniva dopo ogni puntata sua o mia andata in onda, per uno scambio di commenti e opinioni. È anche da questi piccoli dettagli che devo accettare che lui non c’è più. Ma il suo esempio rimane. Ed è seguendolo che continuerò il suo viaggio, la sua rotta, cercando di non far sbiadire mai quel suo sorriso carico di saggezza e di ottimismo umano e razionale con cui affrontava ogni grande tema o risolveva ogni problema. Vi aspetto alle 21.25 su RaiUno con lo speciale di Ulisse dedicato a Piero Angela. Sarà un viaggio, lo vedrete, lungo una vita.

Alberto Angela è poi tornato sui social per rigraziare:

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questo speciale. Sono stati fondamentali per raccontare i mille volti di mio padre, le sue passioni ed interessi e la capacità di guardare sempre oltre. Ora tocca a noi fare la nostra parte. Per il nostro futuro.