Alba Parietti ha un nuovo fidanzato? Ecco di chi si tratta

A quanto pare, Alba Parietti si è innamorata: i paparazzi l'hanno beccata in compagnia di un affascinante coetaneo.

La Parietti è stata beccata in compagnia di un uomo misterioso. Ecco che cosa sappiamo su di lui.

Alba Parietti: Nuovo amore oppure soltanto un amico?

Alba Parietti, da tempo ormai, si professava felicemente single. Tuttavia, la showgirl, reduce dall'esperienza a Il Cantante Mascherato, di recente è stata paparazzata in compagnia di un uomo. Di chi si tratterà? Al momento, chi sia di preciso questo lui - che sembra aver acceso un luminoso sorriso sulla bocca della Parietti - non è dato sapere. Dovrebbe chiamarsi Fabio, ed avere la stessa età della sessantenne. Di certo c'è soltanto che non sia una persona che fa parte del mondo dello spettacolo.

Chi ha pubblicato le foto in cui la Parietti amoreggia allegramente con la presunta nuova fiamma, però non ha saputo divulgare ulteriori informazioni circa l'identità di quest'ultimo. I due passeggiano insieme, si tengono stretti, e soprattutto si scambiano dei lunghi baci pieni di passione.

Stando a quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'uomo avrebbe raggiunto la donna, viaggiando da Roma a Milano, soltanto per farle una sorpresa. Gli innamorati si sarebbero dedicati un fine settimana all'insegna dell'amore. La Parietti lo avrebbe aspettato alla stazione, e poi si sarebbero diretti verso una villa.

D'altro canto, lei smentisce. A quanto pare, la madre dell'ex gieffino Francesco Oppini parlerebbe ai suoi cari di questa persona come di un semplice amico, niente di più. Secondo Chi, invece, la coppia starebbe semplicemente cercando di tenere la loro love story lontana dai pettegolezzi.