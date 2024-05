Al Bano risponde alle feroci critiche per l’inno cantato alla finale di Coppa Italia: "Non capivo nulla"

Gossip TV

Ieri, il noto cantante Albano Carrisi è stato invitato a intonare l'Inno di Mameli, ma la sua performance non è stata all'altezza delle aspettative, scatenando una bufera mediatica. Le dichiarazioni dell'artista di Cellino San Marco a LaPresse.

Mercoledì 15 maggio è andata in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma. Tuttavia, ciò che ha fatto discutere e creato un vero e proprio clamore sui social network non è stata soltanto la partita, ma anche un episodio accaduto prima del calcio d'inizio. Il noto cantante Al Bano Carrisi è stato invitato a intonare l'Inno di Mameli, ma la sua performance non è stata all'altezza delle aspettative, scatenando una bufera mediatica.

Al Bano dopo l'interpretazione dell'Inno Nazionale durante la finale di Coppa Italia: "Se ho steccato? Sì, lo ammetto, lo dico io per primo anche perché se n’è andata un po’ la voce"

Molti utenti sui social hanno espresso il loro disappunto, descrivendo l'esecuzione dell'inno nazionale come un "disastro" e uno "scempio". La performance di Al Bano, che solitamente è apprezzato per la sua potente voce e la sua lunga carriera musicale, è stata percepita come deludente e non all'altezza dell'importanza dell'evento L'artista ha cercato di difendersi dalle critiche, spiegando che problemi tecnici e l'emozione del momento possono aver influenzato la sua esibizione. Ecco cosa ha dichiarato al portale LaPresse:

"Ho cantato perché so di saper cantare ma onestamente era talmente tanto l’entusiasmo e il casino che non capivo nulla. Ma la voglia di cantare e di non ascoltare era tanta perché ne valeva la pena. Era un’esperienza da fare che mi mancava. Se ho steccato? Sì, lo ammetto, lo dico io per primo anche perché se n’è andata un po’ la voce e – quando non senti – la voce se ne va per affari suoi”. E aggiunge: “L’entusiasmo è cosa pazzesca", ti rimane impresso nella memoria. Cantare in uno stadio tra i tifosi? Se è un concerto i tuoi fan vengono per vedere te, allo stadio vengono per vedere le partite e c’è una parte contro l’altra, cosa inevitabile. Se la rifarei questa esperienza? Senza dubbio sì, però so che è ardua. Che cosa si prova a fare le cose impossibili mi piace provarlo sulla mia pelle"

Le reazioni sui social media sono state immediate e molteplici. Alcuni spettatori hanno criticato la scelta di Al Bano come interprete dell'inno, suggerendo che avrebbero preferito un artista più giovane o un coro che potesse garantire una performance più stabile. Altri hanno cercato di difendere il cantante, sottolineando che tutti possono avere una serata storta e che la sua lunga carriera dovrebbe parlare per lui.

Nel frattempo, l'organizzazione della Coppa Italia ha preso atto delle critiche, ma ha anche difeso la scelta dell'artista di Cellino San Marco, ricordando il suo contributo alla musica italiana e la sua popolarità internazionale. "Al Bano è un'icona della nostra musica e ha rappresentato l'Italia in numerose occasioni prestigiose", ha dichiarato un portavoce. "Siamo certi che il suo intento era di onorare il nostro inno nazionale, anche se la performance può non essere stata perfetta". Molti esperti di musica e sport hanno espresso la necessità di una maggiore preparazione e di prove tecniche adeguate per evitare simili inconvenienti in futuro. In definitiva, la finale di Coppa Italia del 2024 sarà ricordata non solo per la vittoria della squadra in campo, ma anche per la controversa performance del cantante.