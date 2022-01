Adele in lacrime: la cantante si scusa perché il suo show di Las Vegas non è pronto per il debutto [video]

Gossip TV

La star della musica Adele ha postato un video su Instagram in cui annuncia piangendo che lo show di Las Vegas non debutterà come previsto.

Non è mai stata una super ospite del Festival di Sanremo ma è lecito sognare che un giorno possa diventarlo. È decisamente più scottante, però, avere un programma di vedere Adele in concerto con biglietti regolarmente acquistati (e a caro prezzo) per poi sentirsi dire il giorno prima che l'evento è annullato. Non deve essere stato facile per gli spettatori e fan della cantante britannica e lei lo sa bene, tanto da aver postato su Instagram un video in cui piangendo si scusa profondamente.

Las Vegas è la città che si stava preparando per ospitare Adele con una serie di concerti al The Colosseum all'interno del Ceasar Palace Hotel. La star mondiale della musica avrebbe dovuto debuttare oggi 21 gennaio esibendosi ogni weekend in quella stessa location fino al 16 aprile, per un totale di 24 concerti. I biglietti sono andati sold out mesi fa subito dopo la messa in vendita e parliamo di prezzi che andavano da 800 a 10 mila euro per ogni singolo posto. Il compenso della cantante, fissato in 600 mila euro a serata, le avrebbe fruttato un totale di 14 milioni e 400 mila euro.

Adele si scusa e piange: il video in cui annuncia l'annullamente del concerto di Las Vegas

Postando un video su Instagram, Adele guarda in faccia i suoi 48 milioni di follower e spiega cosa sia successo. Il sostanza il primo weekend è saltato con un preavviso di 24 ore, per i successivi ancora non si sa nulla. Queste le parole della cantante e più in basso il video che ha condiviso.

Ciao, ascoltate, mi dispiace molto ma il mio show non è pronto. Abbiamo fatto di tutto per per metterlo su in tempo e renderlo perfetto per voi, ma siamo stati distrutti da ritardi sulle consegne e dal Covid. Metà della mia troupe e del mio team ha il Covid, è stato impossibile finire lo show e non posso presentarvelo con quello che ho ora. Sono mortificata e mi dispiace dirvelo all'ultimo minuto. Siamo stati scegli 24 ore cercando di capire come fare. Siamo fuori tempo massimo. Sono così triste e imbarazzata nei confronti di tutti coloro che hanno viaggiato. Sono davvero davvero dispiaciuta. Vogliamo ripianificare tutte le date, vogliamo farlo adesso. Voglio finire il mio show e portarlo lì dove deve essere. Mi dispiace ma è stato impossibile, abbiamo fatto tantissimo ma non è pronto. Mi dispiace molto. Scusate.