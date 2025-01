3 coppie vip che si sposeranno nel 2025

Gossip TV

Il 2025 sarà un anno ricco di eventi per i personaggi del mondo dello spettacolo: in particolare, quest'anno che è appena iniziato ci regalerà diversi matrimoni tra vip. Ecco, perciò, 3 coppie vip che convoleranno a nozze nel 2025.

Ecco 3 coppie vip che convoleranno a nozze nel 2025

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Dopo essere diventati genitori del piccolo Cesare Augusto, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono ufficialmente fidanzati. La proposta di matrimonio arriva a più di un anno dalla nascita del loro primogenito, venuto al mondo il 30 marzo 2023. Il 1°dicembre 2024, infatti, Goffredo Cerza ha chiesto la mano della compagna con una romantica proposta a Londra, in uno dei luoghi simbolo della loro storia d'amore. Commossa e in lacrime, Aurora Ramazzotti ha detto sì e i due saranno una delle coppie che potrebbe convolare a nozze nel 2025.

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile

Matrimonio nel 2025 anche per un noto volto del GF: Rebecca Staffelli ha chiesto al compagno Alessandro Basile di sposarla, dopo le nozze riviate a causa del Covid. A Verissimo, l'inviata social del GF ha racontato gli inizi della loro storia d'amore: "Sono sei anni che stiamo insieme, mi ha fatto la proposta ed è il mio compagno di vita, il mio manager, un dono speciale. Mi accompagna in ogni situazione, anche nei più diffiicili". Dopo aver rimandato le nozze una prima volta a causa del Covid, il 2025 dovrebbe essere finalmente l'anno delle loro nozze.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Ex protagonisti molto amati di Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono fidanzati ufficialmente quest'anno: dopo la nascita della loro bambina, la piccola Allegra, Cerioli ha sorpreso la compagna con una romantica proposta di matrimonio in riva al mare. L'ex corteggiatrice non ha trattenuto l'emozione di fronte alla fatidica domanda e sui rispettivi profili social è stato pubblicato il video di quel toccante momento. L'ex tronista ha confessato che desiderava che per la proposta fosse presente anche la loro piccola, perciò, con la bimba in braccio ha chiesto la mano della compagna. Anche per questa coppia vip il matrimonio sarà il 24 maggio 2025.