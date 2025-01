Zelig: anticipazioni e ospiti della seconda puntata, mercoledì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5

Anticipazioni TV

Oggi, Mercoledì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, si terrà il secondo imperdibile appuntamento con “Zelig”, il celebre show comico che ha conquistato il cuore del pubblico italiano. A condurre questa serata di risate e divertimento ci saranno, come sempre, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che sapranno intrattenere il pubblico con la loro simpatia e il loro affiatamento sul palco.

Zelig: anticipazioni e ospiti della seconda puntata, mercoledì 22 gennaio 2025

Questa settimana, il palcoscenico del TAM Teatro degli Arcimboldi si animerà con una serie di talenti straordinari. Si alterneranno sul palco artisti del calibro di Vincenzo Albano, Max Angioni, Francesco Migliazza, Virgigno, Lunanzio, Antonio Ornano, Aurelio Sechi, Dado, Leonardo Manera, Enrico Bertolino, Nikolas Albanese, Raul Cremona, Panpers, Corinna Grandi, Elianto, Oblivion, Senso d’Oppio e Andrea Di Marco. Sarà un vero e proprio connubio tra nomi affermati della risata e nuovi talenti emergenti, tutti scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma, Gino e Michele, insieme a Giancarlo Bozzo, che continuano a portare freschezza e innovazione nel panorama comico italiano.



Inoltre, la serata avrà un ospite d’eccezione: la capitana della nazionale italiana di pallavolo femminile, Anna Danesi, che porterà il suo carisma e la sua energia sul palco, rendendo l’evento ancora più speciale. Non mancherà nemmeno il corpo di ballo di DanceHaus Hip Hop Department, diretto da Susanna Beltrami, composto da ben 18 ballerini professionisti che daranno vita a coreografie mozzafiato. A completare il programma, ci sarà la band The Pax Side of the Moon, formata da 8 musicisti dal talento unico e dallo stile originale e irriverente, che nel 2018 hanno trionfato nel contest di Zelig “Fun Cool Music Award”. La scenografia, curata con grande attenzione da Marco Calzavara, contribuirà a creare un’atmosfera coinvolgente e suggestiva, mentre la regia sarà affidata a Marco Beltrami, che saprà gestire al meglio ogni momento dello show.



Non perdere l’occasione di vivere una serata all’insegna del divertimento e della comicità, con tanti ospiti e sorprese che renderanno Zelig un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della risata!