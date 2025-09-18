X Factor 2025: stasera su Sky Uno e in streaming su NOW la seconda puntata dedicata alle Audition

Anticipazioni TV

Continuano le Audition di X Factor 2025. Dopo un ottimo esordio, lo show Sky Original prodotto da Fremantle prosegue con delle nuove audizioni e concorrenti alla ricerca di almeno tre sì per passare ai Bootcamp.

Si rinnova, questa sera - 18 settembre 2025 - su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21.15, l'appuntamento con le Audition di X Factor 2025. La prima puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle si è rivelata un gran successo, con quasi 700.000 spettatori e il 4% di share. Inoltre la serata di debutto della trasmissione è stata il contenuto televisivo in assoluto più commentato nella giornata successiva alla messa in onda. Il pubblico era ansioso di ritrovare i giudici veterani Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi, e curioso di vedere all'opera il giudice new entry Francesco Gabbani, che si è integrato perfettamente nel gruppo bersagliando i colleghi di freddure. Anche Giorgia è stata all'altezza del suo compito di motivatrice dei concorrenti in gara e sarà di nuovo la regina del backstage dell'Allianz Cloud di Milano, quartier generale delle selezioni di X Factor 2025.

X Factor 2025: cosa è accaduto nel primo appuntamento con le Audition?

Nel corso della prima puntata dedicata alle Audition, i ragazzi che si sono presentati davanti ai giudici hanno spaziato tra i generi musicali, e l'esibizione che ha più colpito e commosso i quattro del tavolo è stata quella di Piercesare Fagioli in arte Pierci, che ha portato una struggente versione acustica di "Chandelier" di Sia. 10 e lode anche per la siciliana Delia Buglisi, che si è presentata con una versione piano e voce di "Sakura" di Rosalìa. Vincenti inoltre i Plastic Haze, band romana che ha reso particolarmente energetica la serata proponendo "Time Is Running Out" dei Muse, e se l'inedito di Alteranima "Pippetta e a nanna" è subito diventato un tormentone, farà sicuramente strada a X Factor 2025 Amanda Bottini, che ha incantato i giudici con una cover di "People Help The People" nella versione di Birdy. A passare il turno sono stati anche Ale Varrone e Giordi con "Riptide" di Vance Joy, Vittoria Sofia Donda con "Fake Plastic Trees" dei Radiohead, Giovanni Orofino con "Che fantastica storia è la vita" di Antonello Venditti, Lorenzo Giovanniello con "Completamente" dei Thegiornalisti, Damiano Caddeo con l'inedito "Punto", gli Abat-Jour con "That's Life" di Frank Sinatra, Pietro Cardoni con "Ritornerai" di Bruno Lauzi, Francesca Dinale con "Alfonso" di Levante, Vicky J. Della Peruta con una versione per metà spagnola e per metà napoletana de "La cura per me" di Giorgia.

X Factor 2025: anticipazioni della seconda puntata

Anche questa sera, sempre all'Allianz Cloud di Milano, ragazzi da tutta Italia si presenteranno con una cover di un brano famoso o con un inedito e tenteranno di strappare ai giudici almeno 3 sì, garanzia per passare ai Bootcamp. A infondere loro coraggio sarà Giorgia, che li consolerà in caso di eliminazione o parteciperà alla loro gioia se avranno trionfato.

Dopo l'appuntamento di questa sera, X Factor tornerà, giovedì 25 settembre, con la terza ed ultima puntata dedicata alle Audition. La settimana successiva ci saranno i Bootcamp, che quest'anno avranno una veste nuova, perché i giudici saranno tutti insieme e riascolteranno i concorrenti usciti vittoriosi dalle Audition, che per andare avanti avranno bisogno di 4 sì o dell’X Pass da parte di uno dei giudici, che li farà accedere direttamente al primo Live Show. A seguire i Bootcamp saranno le Last Call, con l'assegnazione delle sedie e il meccanismo del switch. Solo a questo punto si definiranno le 4 squadre che si daranno battaglia nei Live.

X Factor 2025 è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, e poi tutti i martedì in replica anche in chiaro in prima serata su TV8, al tasto 8 del telecomando.