X Factor 2025, le pagelle del primo Live: Delia Leonessa di Paternò 10, I Copper Jitters cronaca di una morte annunciata 4

Anticipazioni TV

Il primo Live Show di X Factor 2025 si è concluso con l'eliminazione dei Copper Jitters, andati al ballottaggio con AMANDA. Ecco il nostro commento a una puntata appassionante e le immancabili pagelle.

Basta una parola - "wow!" - per commentare il primo Live Show di X Factor 2025, che aspettavamo con grandissima trepidazione per saggiare le qualità vocali dei concorrenti, quest'anno tutti di altissimo livello, e per vedere i quattro giudici al lavoro, o meglio per assistere ai primi "screzi", perché quando si vede un gruppo andare d'amore e d'accordo, specialmente in una qualche forma di competizione, un po' ci si annoia. Detto questo, e premesso che non ci siamo affatto annoiati, ammettiamo con piacere che l’affettuoso messaggio di stima mandato poco prima della diretta da Lauro a Jake ci ha davvero scaldato il cuore.

La puntata di ieri sera dello show Sky Original prodotto da Fremantle non ha riservato grosse sorprese, ma solo perché non c'era un concorrente al 100% "dead man walking", nel senso che tra i magnifici 12 nessuno non meritava di accedere ai Live, tranne forse i Copper Jitters, ma ne riparleremo tra breve. Ci teniamo però a dire che la direzione artistica e le coreografie di Laccio e Shake, al secolo Emanuele Cristofoli e Fabio Bernardini, erano sensazionali. I nostri complimenti anche ai truccatori, agli hair stylist e agli stylist dei ragazzi, tutti bellissimi, tutti con il look giusto, tutti a loro agio negli abiti scelti per loro. A proposito del sentirsi a proprio agio, Giorgia si è mossa con disinvoltura sul palco. Che con il medley di inizio Live Show avrebbe spaccato lo sapevamo tutti - anche se qualche piccola imperfezione c’era - ma la conduzione poteva essere da 8 e non da 10, visto che la presentatrice di XF2025 fa un altro mestiere, e invece si merita scroscianti applausi questa cinquantenne che sembra una trentenne e che porta sul palco dell'X Factor Arena un'infinita dolcezza.

X Factor 2025: Le pagelle dei primo Live Show

Ecco le pagelle del primo Live Show di X Factor 2025:

DELIA: voto 10

La Leonessa di Paternò, come è stata ribattezzata Delia Buglisi, ha regalato ai giudici e agli spettatori del Teatro Repower, così come a tutti noi, LA performance della serata. Jake La Furia, che a inizio puntata ha annunciato: “Il mio X Factor sarà un X Factor sanguigno", ha giustamente assecondato la richiesta di Delia di mettere il siciliano e la Sicilia nelle sue performance canore. Mescolando e riarrangiando "Signor Tenente" di Giorgio Faletti e "Brucia la terra" di Nino Rota, che poi è il tema principale de Il Padrino, DELIA ha squarciato il silenzio dell’omertà. Ha ragione chi dice che questa ragazza che si definisce scherzosamente una "scassaminchia" fa diventare il folklore mainstream. La sua esibizione ha stregato i 4 del tavolo, l’abito a clessidra del colore del sangue e dell’amore le stava divinamente e la sua grinta ha reso Lauro, Paola e Gabbani un po’ gelosi di Jake, favoloso nella sua tenuta da sceriffo e non da rapper.

Rob: voto 8

Roberta Scandurra in arte rob è un altro dei cavalli vincenti di X Factor 2025. Paola lo sa e ha voluto andare sul sicuro affidandole "You Oughta Know" di Alanis Morrisette, grido di dolore di una ribelle che la punk girl di questa edizione dello show Sky Original ha fatto proprio con incredibile disinvoltura. Come le ha detto Jake, la concorrente ha spaccato tutto. Il suo superpotere è l'energia che le arriva dal pubblico e che rende le sue performance vigorose, elettriche, dinamiche e incisive. C'era bisogno a X Factor delle sue calze smagliate, dei suoi anfibi e della sua frangetta rossa! rob è il girl power allo stato puro, e lungi da essere la Capitana Nema paventata da Roberto Vecchioni in "Voglio una donna (indito)", ha grande femminilità, e anche se ricorda più Chucky - la bambola assassina che Barbie, scommettiamo che ben presto mostrerà di avere un lato soft.

eroCaddeo: voto 7

Damiano Caddeo in arte eroCaddeo ha avuto una metamorfosi che nemmeno il Gregorio Samsa del racconto di Franz Kafka, che una mattina si sveglia e realizza con orrore di essere diventato uno scarafaggio. Il ventisettenne sardo trapiantato a Torino - facciamo subito chiarezza - è cambiato in meglio. Oltre ad essere diventato molto più carino, in primis perché si è lasciato crescere un po' i capelli, il tenerone della squadra di Achille Lauro si è misurato con il mostro sacro Lucio Battisti, di cui ha cantato “E penso a te”. Inutile dire che ha trapassato il cuore del pubblico e persino quello di La Furia, che ha commentato: “Caddeo nascondeva molto di più di ciò che mostrava”. Non teme il palco Damiano e sa fare suoi i brani che canta con una voce bellissima. Attenzione, Senato: "zitto, zitto", il concorrente che non ha sentito il peso della responsabilità di aprire i Live di X Factor 2025 potrebbe tranquillamente arrivare in finale.

LAYANA: voto 5

Affidare a una ragazza di 25 anni un brano di Mia Martini, che, oltre ad avere una delle voci più belle di sempre, smuoveva le montagne con le emozioni che sprigionava e con il suo dolore, equivale a inscenare per il proprio concorrente una morte in diretta. Proprio Lauro, che aveva detto alla sua girl: "I Live sono hardcore", le ha lanciato una sfida troppo impegnativa. Layana Oriot, che poi è la punta di diamante della squadra del Rodolfo Valentino di XF2025, ha davvero fatto del suo meglio ed è stata tecnicamente perfetta, ma non è riuscita a trasmettere a chi la ascoltava lo struggimento de “Gli uomini non piangono”. Gabbani ha giustamente commentato: "Per cantare certe canzoni bisogna aver sofferto ancora di più", e Paola Iezzi ha aggiunto: "Mi è mancata un po’ l’emozione rispetto al testo". La canzone sarebbe stata più adatta a un Pierci, o al Marco Mengoni dell’edizione 2009 del talent show. Ad Achille Lauro è invece arrivato il tormento fragile di LAYANA, in cui lui stesso si riconosce e che non è dissimile da quello della bambina della canzone. In ogni modo, Layana è veramente veramente bella.

I Copper Jitters: voto 4

L'eliminazione dei Copper Jitters dalla tenzone canora, diciamocelo, è stata la cronaca di una morte annunciata, e forse la colpa è anche un po’ di Jake La Furia, molto duro nel giudicare l'atteggiamento altezzoso del gruppo musicale. Ci verrebbe da obiettare che la band, o meglio il suo frontman Patty Red, ha scimmiottato le rockstar trasgressive e capricciose degli anni ’70 soltanto nella prima puntata, ma certi stigmi, signori, sono duri a scomparire. O forse il buon La Furia non riesce a perdonare Lauro per aver preferito il suo X-Pass ai Plastic Haze alle Last Call. In effetti Achille ha preso un granchio, perché i ragazzi che alle Audition hanno strappato 4 sì cantando il grintoso inedito "Take me Out" hanno reso piuttosto banale oltre che troppo gridata la loro cover di “Tutti Frutti” nella versione di Elvis Presley, e poco è importato a chi ha voluto votare che i 4 ventitreenni di bianco vestiti avessero fatto il conservatorio, come il loro giudice non ha mancato di sottolineare. Sappiamo bene che a X Factor è l’esibizione sul palco che conta, e che ha fatto decidere a Paola Iezzi che a meritare l’accesso al secondo Live Show non fossero loro ma la leggiadra Amanda.