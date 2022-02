Vostro onore, un dubbio morale: incontro con Stefano Accorsi

Anticipazioni TV

L’attore bolognese Stefano Accorsi torna dopo molti anni a lavorare in una produzione Rai, Vostro onore, quattro serate su un giudice onorato alle prese sulla domanda cruciale: cosa fare per salvare mio figlio?

È tornato dopo tanti anni in Rai, Stefano Accorsi. “Praticamente un esordio”, per lui. Si tratta di una delle curiosità di Vostro onore, nuova fiction della prima serata di Rai1, in onda per quattro serate il lunedì, a partire da stasera 28 febbraio. Una storia di grande successo originariamente raccontata in una serie israeliana, Kvodo, poi adattata anche il altri paesi, tra cui gli Stati Uniti con Your Honor, protagonista Bryan Cranston nel ruolo da noi di Accorsi.

La regia è di Alessandro Casale, fra gli attori ci sono anche Barbara Ronchi, Francesco Colella e Matteo Oscar Giuggioli, mentre a guidare gli sceneggiatori c’è Donatella Diamanti, in una produzione Indiana e Rai Fiction. Vostro Onore è il racconto del “conflitto morale, drammatico e assoluto, di un uomo che deve scegliere tra la fedeltà ai principi etici di giustizia sui quali ha modellato la sua vita personale e professionale, diventando un esempio di rettitudine e affidabilità, e l’istinto più ancestrale di difesa degli affetti più cari, in pericolo d’essere annientati”.

Stefano Accorsi interpreta il protagonista, il giudice milanese Vittorio Pagani, stimato da tutti per la sua integrità. Sta per ricevere una importante promozione, almeno se la sta giocando, cercando di riprendersi dopo la recente scomparsa della moglie. Un lutto che gli ha ovviamente sconvolto la vita, ma anche complicato ulteriormente un rapporto difficile con il figlio Matteo. Ma quando quest’ultimo investe con la macchina il giovane esponente di una famiglia criminale, i Silva, Vittorio si trova costretto a fare una scelta.

“Non avevo vista la serie israeliana”, ha dichiarato Accorsi incontrando la stampa. “Quella americana allora non era stata ancora distribuita. Sono state le sceneggiature a fornirmi gli elementi per prepararmi a un progetto coinvolgente, che porta a chiederti come ti comporteresti se ti trovassi in una situazione del genere. Porta a giustificare le azioni di Vittorio, preoccupato di salvare la vita al figlio. Non c’è una sola risposta, ce ne sono due. È un archetipo antico che rimanda alla tragedia greca, con un padre che si è costruito una vita in assenza, poco presente con il figlio. Il lavoro lo porta a una rettitudine etica e morale, con un ruolo pubblico ricoperto con onore, che per un caso si trova a dover spazzar via tutto per salvare la vita al figlio. È il cuore pulsante della narrazione, una dinamica che non rende mai diabolico il personaggio. Una cosa importante per me. Non si dimentica mai quale sia la sua priorità. Una situazione in cui agisce senza riflettere, uno di quei grandi momenti di verità che la vita ti sottopone. Mi ha lasciato molti interrogativi. Avendo un figlio adolescente mi sono proiettato molto, mi ha fatto interrogare a lungo. Il rapporto all’inizio fra Vittorio e Matteo è sfilacciato.”

Una serie che il protagonista definisce “bella, che non cerca di dare risposte, mettendo in atto una dinamica simile a quella della palla di neve che rotolando diventa una valanga. È un prodotto diverso rispetto a quello tipico della Rai, ma non in conflitto. Volevamo rendere questo tipo di narrazione coinvolgente e comprensibile a un pubblico ampio. Un prodotto visivamente pieno di sfumature e movimenti. Non si si rilassa mai. Alessandro Canale, poi, il regista, ha tenuto fino all’ultimo giorno molto alta la ricerca della perfezione. All’inizio era alto e biondo, guardatelo ora con le borse sotto gli occhi”.

Perché tornare dopo molti anni alla televisione generalista? Stefano Accorsi non la ritiene una scelta particolare. “Gli elementi per fare la scelta sono sempre gli stessi: il copione e la storia. Sono molto felice che Alessandro Casale sia diventato il nostro capitano, aveva già in mano la serie da parecchio tempo. È stata una scelta naturale che si è rivelata giusta. Poi il cast è ricco e eterogeneo, conoscevo e stimavo molti di loro.”