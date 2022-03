Vostro Onore: Stasera l'Ultima Puntata della Fiction di Rai1 con Stefano Accorsi

Anticipazioni TV

Il momento conclusivo di un percorso fra dilemmi etici e l'amore di un padre per il figlio. Stefano Accorsi stasera porta a termine il viaggio di Vostro onore, fiction di successo della prima serata di Rai1. Tutte le anticipazioni.

I dati di ascolto hanno premiato Vostro onore, serie della prima serata di Rai 1 prodotto da Indiana. Versione italiana di una serie israeliana, portata sul piccolo schermo anche in America con Bryan Cranston protagonista. Stefano Accorsi ha accompagnato il percorso in quattro serate, che si concludono stasera con l’ultimo appuntamento con la fiction Vostro Onore, in onda lunedì 21 marzo alle 21.25 su Rai 1, interpretata da Stefano Accorsi, Barbara Ronchi, Francesco Colella, Matteo Oscar Giuggioli.

Vostro Onore è la storia del conflitto etica impossibile da risolvere a cuor leggero di un uomo che deve scegliere tra la fedeltà ai principi morali di giustizia, che hanno da sempre caratterizzato la sua vita personale e professionale, e l’istinto più ancestrale di difesa degli affetti più cari, in pericolo d’essere annientati.

Le anticipazioni sull’ultima puntata di Vostro Onore

Matteo, trattenuto da Danti, Sara e Orlando, riesce a giustificare la sua presenza in ospedale e nella stanza di Diego Silva. Sara comincia a sospettare di lui e del padre. Vittorio riesce a mettere in cattiva luce i contatti dell’ispettrice con Miguel, che viene interrogato da Danti e Orlando, con scarsi risultati. Vittorio, intanto, consegna Salvatore in condizioni sempre più gravi alla moglie. Maddalena lo recupera e corre in ospedale.

Vittorio e Matteo sentono di non avere più scampo: decidono di fuggire all’estero. In commissariato Danti e Orlando interrogano Maddalena, che continua a coprire Vittorio. Matteo si presenta con la nonna Anita in commissariato. Vittorio chiede a Matteo una spiegazione e il figlio gli racconta tutta la verità. Vittorio si trova di fronte alla scelta di accettare o meno la carica di nuovo Presidente del Tribunale.