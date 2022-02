Vostro Onore: al via Stasera su Rai1 la Nuova Fiction con Stefano Accorsi

Anticipazioni TV

Tutte le anticipazioni sulla fiction Vostro onore che debutta stasera in prima serata su Rai1 con protagonista Stefano Accorsi. Cosa siete disposti a rischiare per salvare vostro figlio? Adattamento di una serie israeliana di grande successo

Dilemmi morali per un giudice integerrimo. La nuova fiction della prima serata di Rai1, Vostro onore, ci pone da stasera alle prese con interrogativi importanti. Adattamento dell'sraeliana Kvodo, già portata in televisione in America in Your Honor con Bryan Cranston. La prima di quattro serate con Stefano Accorsi a indossare i panni del protagonista, in una fiction diretta da Alessandro Casale, scritta da Donatella Diamanti, Mario Cristiani, Gianluca Gloria, Laura Grimaldi e Paolo Piccirillo.

Vostro onore è prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Benedetto Habib e Marco Cohen per Indiana Production insieme a Rai Fiction. Nel cast anche Barbara Ronchi, Francesco Colella, Matteo Oscar Giuggioli, Camilla Semino Favro.

Vittorio Pagani (Stefano Accorsi) è un giudice milanese, conosciuto e rispettato per la sua integrità, in corsa per la carica di Presidente del Tribunale di Milano. La recente scomparsa della moglie ha segnato dolorosamente la sua vita e complicato il già difficile rapporto con suo figlio Matteo (Matteo Oscar Giuggioli). Ma quando quest’ultimo investe con la macchina il giovane esponente di una famiglia criminale, i Silva, Vittorio si trova costretto a fare una scelta

Le Anticipazioni sulla Prima Puntata di Vostro Onore

Alla guida della macchina della madre, Matteo Pagani urta una moto e abbandona il luogo dell’incidente senza prestare soccorso al motociclista che giace esanime in una pozza di sangue. Sul punto di denunciare il figlio, Vittorio Pagani scopre dall’ispettrice Sara Vichi che la vittima dell’incidente è Diego Silva, membro di un clan criminale, e decide perciò d’inscenare il furto della macchina, con l’aiuto dell’amico Salvatore Berto, ispettore della DIA. Questi a sua volta coinvolge il giovane cugino della moglie, Nino Grava, che viene accusato del furto. Vittorio fa in modo che Ludovica, la sua ex tirocinante, assuma la difesa di Nino. Intanto i Silva gridano vendetta: vogliono sapere chi ha investito Diego.

Vittorio paga le spese legali di Nino, con la mediazione di Salvatore. Matteo prova a comportarsi in modo naturale nel giorno del compleanno della fidanzata Chiara. Nelle indagini sull’incidente spunta il nome di Filippo Grava, boss mafioso imparentato con Nino e fratello di Maddalena, la moglie di Salvatore. Vittorio scopre che Matteo si sta legando a Camilla Danti, figlia del nuovo dirigente del commissariato, a capo delle indagini che riguardano l’incidente. Spaventato per l’aggravarsi della sua situazione giudiziaria, Nino decide di chiamare Ludovica per comunicarle una decisione importante.