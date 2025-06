Vespucci - Il Viaggio Più Lungo: in arrivo la Docufiction dedicata all'Amerigo Vespucci e al suo epico Tour Mondiale

Anticipazioni TV

Arriverà prossimamente sulla Rai una straordinaria docufiction dedicata all'Amerigo Vespucci e al suo Tour Mondiale, conclusosi lo scorso 10 giugno 2025 a Genova. Ecco tutti i dettagli di un appuntamento imperdibile.

Vento in poppa e su le ancore per un viaggio lungo un sogno. Sulla Rai arriverà prossimamente Vespucci – Il Viaggio Più Lungo, una docufiction, in quattro puntate, che ci porterà a bordo della Nave Scuola Amerigo Vespucci, durante una delle traversate del Tour Mondiale del fiore all’occhiello della nostra Marina Militare. Scopriamo insieme nel dettagli cosa vedremo molto presto in TV e di cosa parla questo progetto diretto da Flavio Mapes, con la voce narrante di Luca Ward e con le musiche di Nicola Piovani.

Vespucci – Il Viaggio Più Lungo: un progetto sinergico presto in arrivo sulla Rai

L’Amerigo Vespucci ha da poco concluso il suo Tour Mondiale cominciato il 1° luglio 2023. Il meraviglioso veliero, riconosciuto da tutti come “la nave più bella del mondo”, il 10 giugno scorso, a Genova, ha suggelato la fine di un viaggio durato 23 mesi e 10 giorni, la più lunga traversata della sua storia, arrivata dopo 20 anni dall’ultima grande impresa, quella della circumnavigazione. La Vespucci è un’eccellenza italiana, un ambasciatore del nostro paese nel mondo ma anche un valore di pace e di amicizia. È questo che è stato sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione della docufiction dedicata alla Vespucci, intitolata Vespucci – Il Viaggio Più Lungo, che arriverà – presumibilmente nel tardo autunno 2025 – sulla RAI e che ci porterà alla scoperta di un meraviglioso mondo fatto di giovani, di “uomini di mare”, pronti a raccontare l’Italia.

Ecco come è nata la docufiction Vespucci - Il Viaggio Più Lungo

Vespucci – Il Viaggio Più Lungo arriverà sulla Rai prossimamente e noi non vediamo l’ora di vedere questo progetto sinergico, che la nostra TV italiana ha voluto seguire e perseguire un obiettivo: raccontare l’Italia e il Made In Italy.

La docufiction co-produzione Palomar e Rai Fiction, si inserisce nel progetto Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia, nato da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuto dalla Difesa e da dodici Ministeri, realizzato e prodotto da Difesa Servizi in partenariato pubblico – privato con l’agenzia Ninetynine. L’obiettivo è quello di promuovere l’Italia in giro per il mondo con uno spazio dedicato alle eccellenze italiane, dallo sport alla cucina, passando per il patrimonio paesaggistico. La serie – che sarà in quattro puntate, narrate dalla voce ammaliante di Luca Ward e accompagnate dalle musiche di Nicola Piovani – vuole raccontare quindi la nostra eccellenza muovendosi in modo sinergico con il Ministero della Difesa e riconoscere alla Marina Militare il valore aggiunto di saper costruire e promuovere i nostri calori culturali.

Vespucci - Il Viaggio Più Lungo: ecco cosa racconterà la docufiction

Vespucci – Il Viaggio Più lungo è un racconto corale, dove protagonisti saranno i giovani allievi dell’Accademia Navale di Livorno, equipaggio scelto della Nave Scuola Amerigo Vespucci. La troupe televisiva è stata accolta sulla Vespucci e ha girato le scene delle docufiction durante la navigazione che ha portato il veliero da Los Angeles a Darwin. Durante questo tempo il capitano di Giuseppe Lai ha permesso alla troupe di muoversi tra ponti e coperte per raccontare la vita all’interno e all’esterno del Vespucci, nella sua quotidianità, nelle sue sfide e nelle sue lunghe traversate.

I ragazzi anzi gli allievi, sono i protagonisti, insieme alla nave stessa, di una storia mai raccontata in questo modo e che narra la crescita personale dei giovani ufficiali di Marina, chiamati a diventare i comandanti del domani. La vita sulla Vespucci non è una passeggiata: sveglia prima dell’alba, corsa sui ponti e salita sugli alberi, per mollare i matafioni, poi studio e poche ore di sonno. Ma la determinazione di questi giovani non conosce stanchezza e rende ancora più genuini quei momenti di relax e di goliardia che si creano tra un gruppo affiatato di uomini e donne di mare, legati indissolubilmente al Vespucci. Non è stato semplice realizzare questa docufiction. La spazio di manovra esiguo e le condizioni non agevoli della nave, hanno reso il lavoro difficile sia alla produzione che al Capitano Lai, felice però – come rivelato in conferenza stampa – di dare modo che si racconti una vita, un’Italia, ai più sconosciute.