Vertical Music: parte domani, a Casa Sanremo, il Festival dedicato alla Musica Verticale

Parte domani il Vertical Music, che debutta nella settimana di Sanremo 2024. Il talent show dedicato alla musica verticale, combina la piattaforma televisiva con il web e i device mobili, in una gara tra giovani talenti e video clip inediti. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Comincia domani, 8 febbraio 2024, il Vertical Music, il Festival dedicato al mondo della musica verticale, nato da un’idea di Maurizio Ninfa e di Riccardo Recchia. Saranno tre giorni, 8, 9, 10 febbraio 2024, dedicati interamente alla nuova forma di comunicazione visiva, nata e cresciuta con gli smartphone. La rassegna/festival si svolgerà al Palafiori di Sanremo, all’interno di Casa Sanremo. Scopriamone insieme i dettagli e il regolamento.

Vertical Music: la musica diventa Verticale a Casa Sanremo

Si parte domani, giovedì 8 febbraio 2024, con gli appuntamenti del Vertical Music, la rassegna/festival dedicata al mondo della musica verticale. La competizione si svolgerà al Palafiori di Sanremo, all’interno di Casa Sanremo.

Il Vertical Music è un vero e proprio talent show musicale, che mixa la piattaforma televisiva, con il web e con il device verticale rappresentato dagli smartphone. È una gara che permette a giovani cantanti di presentarsi con video clip di propria produzione e di interagire con un pubblico sempre pronto a votare, commentare ma anche interfacciarsi con i protagonisti in modo diretto, grazie alla piattaforma dedicata. Alla rete e al pubblico dietro e dentro questa, il ruolo centrale di questo Festival. Sarà infatti grazie a questa che si potranno votare i contenuti delle singole sezioni ma si potrà anche condividere i video più interessanti.

La musica, come la comunicazione, si presenta con un nuovo formato. Non si parla più di visione orizzontale ma di mondo verticale, quello tipico dei cellulari smartphone, capaci di registrare video in formato 9:16 e aperto a tutti, professionisti e non. Il Vertical Music, che partirà domani 8 febbraio 2024 e che si concluderà il 10 febbraio 2024, è un progetto multimediale che abbraccia diverse forme di espressione musicale.

Gli artisti in gara presenteranno i loro videoclip, della durata minima di 60 secondi e massima di 5 minuti, realizzati in verticale. Il Festival è suddiviso in tre categorie:

Vertical Clip Inediti

Vertical Clip

Vertical Music Photo

Fuori concorso invece: Vertical Music Radio e Vertical Campus.

I concorrenti sono sia professionisti che artisti amatoriali e i loro brani sono orginali. I primi tre classificati avranno l’occasione di partecipare a uno stage nelle migliori case di produzione italiana. Ad eleggere il vincitore sarà una Giuria di grandi esperti e di nomi noti.