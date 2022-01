Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Manuel Bortuzzo, Gemma Galgani e Tina Cipollari

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022 su Canale5. Silvia Toffanin incontra Manuel Bortuzzo, Giacomo Urtis, Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 29 gennaio 2022, la presentatrice incontra Melissa Satta, pronta a raccontarsi tra vita privata e nuovi progetti. Pino Insegno porterà allegria tra il pubblico con. Largo poi ad Amanda Sandrelli, Enzo Miccio ovvero il wedding palanner più amato del Bel Paese, e all’ex tronista di Uomini e Donne, Valentina Dallari. Ultimo ma non ultimo, lo spazio dedicato alle storie più belle di C’è Posta per te.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 30 gennaio 2022, Silvia Toffain intervista Ornella Vanoni, simbolo della musica italiana. Spazio anche alle icone di bellezza Barbara Bouchet e Sabrina Salerno. Direttamente da Uomini e Donne, saranno in studio le due rivali per eccellenza ovvero l’opinionista Tina Cipollari e la chiacchierata dama Gemma Galgani. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, Valeria Marini, Giacomo Urtis e Manuel Bortuzzo, sono pronti a raccontarsi. Infine, intervista di coppia per Benedetta Parodi e Fabio Caressa.

Verissimoci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.