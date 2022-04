Verissimo Anticipazioni: Ospiti eccezionali in studio Stefano De Martino e Barù

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 9 e domenica 10 aprile 2022 su Canale5.

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 9e domenica 10 aprile 2022 su Canale5. Silvia Toffanin incontra Stefano De Martino, la coppia formata da Francesca Barra e dall’attore Claudio Santamaria, gli ultimi eliminati dal Serale di Amici, John Erik De La Cruz e Leonardo Lini.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 2 aprile 2022, la presentatrice incontra la coppia formata dalla giornalista Francesca Barra e dall’attore Claudio Santamaria, sempre più innamorati dopo essere diventati genitori. In studio il talento della cantante italo-marocchina Imen Siar e la storia di Valeria Graci. Spazio all’amicizia nata nella casa della sesta edizione del Grande Fratello Vip tra Barù e Davide Silvestri. Dopo l’eliminazione dal Serale di Amici, John Erik De La Cruz e Leonardo Lini sono pronti a parlare di questa incredibile esperienza professionale e televisiva, insieme alle professoresse Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 10 aprile 2022, nonché l’ultimo appuntamento domenicale per lo show di Canale5, Silvia Toffanin intervista, per la prima volta insieme Federica Pellegrini e il compagno Matteo Giunta. Spazio poi l’étoile del Teatro alla Scala Roberto Bolle. Inoltre, in studio ci sarà Al Bano e l’attrice ucraina Anna Safroncik con il padre Eugenio fuggito poche settimane fa da Kiev. Largo a Stefano De Martino, giudice della ventunesima edizione di Amici e presentatore lanciatissimo su Rai2, che è tornato insieme all’ex moglie Belen Rodriguez.

Verissimo ci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.