Una Vita, chi è Felipe Alvarez-Hermoso: Focus sul Personaggio della Soap

Scopriamo qualcosa in più sul personaggio di Felipe Alvarez-Hermoso, uno degli storici protagonisti della Soap Opera Una Vita, in onda su Canale 5, e sull'attore che lo interpreta, Marc Parejo.

Volto storico nelle trame di Una Vita, Felipe Alvarez-Hermoso è l'l'affascinante avvocato della soap opera spagnola di Canale 5. Presente sin dal primo episodio, Felipe è uno dei personaggi che più di tutti ha avuto sfortuna in amore, ed ha subito delle importanti trasformazioni grazie e a causa di questo potente sentimento. Prima la moglie Celia, poi la Dark Lady Genoveva, passando per la domestica Marcia, la sorella di Aurelio Natalia, fino ad arrivare all'infermiera Dori, la donna con la quale troverà la pace. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui, e sull'attore che lo interpreta, Marc Parejo.

Una Vita: Felipe è l'avvocato di Calle Acacias!

Felipe Alvarez-Hermoso è l'avvocato dai capelli brizzolati di Calle Acacias. Benché abbia un carattere forte, nel corso degli anni ha più volte dimostrato di avere qualche debolezza. In principio, ad esempio, il suo tallone d'Achille erano le belle donne. L'uomo era sposato con Celia, e l'ha tradita in diverse occasioni. Tuttavia, ad un certo punto, ha capito che fosse giunto il momento di rispettare la moglie come meritava. I due, non potendo avere figli, hanno adottato Tano, un ragazzino dei quartieri bassi. Quando Celia, dopo l'ennesimo aborto, è uscita di senno e si è involontariamente gettata dalla finestra, morendo, Felipe si è chiuso in se stesso. L'amore, però, è ben presto tornato a bussare alla sua porta, con l'arrivo ad Acacias di una domestica brasiliana Marcia. Purtroppo, quest'ultima è stata uccisa per gelosia da Genoveva, la Dark Lady che l'avvocato aveva suo malgrado sposato. Trascorso un altro periodo di agonia, si è consolato tra le braccia di Natalia. Neanche con quest'ultima, disgraziatamente, l'Alvarez-Hermoso ha avuto fortuna: la Salmeron, scoperto della loro relazione amorosa, l'ha fatta assassinare.

Una Vita: Felipe avrà il suo lieto fine?

Ora, Felipe è tormentato dai fantasmi del suo passato: ha assistito all'attacco anarchico al quartiere, e, oltre ad aver riportato una brutta ferita sulla gamba, ha cominciato a soffrire di attacchi di panico. Si è fatto il vuoto attorno, rifiutando l'aiuto di chiunque. Soltanto Dori è stata in grado di abbattere il muro che l'uomo si era costruito tutt'attorno. L'infermiera, armata di pazienza, è riuscita a conquistare la sua fiducia... ed il suo cuore. Tra i due scoppierà la passione! Nonostante deciderà di ufficializzare la loro storia d'amore, l'Alvarez-Hermoso verrà poi lasciato dalla Navarro. Quest'ultima non avrà il coraggio di confessargli che, all'inizio, per lei si trattava soltanto di lavoro: analizzando da vicino il suo particolare caso, avrebbe potuto ottenere una borsa di studio ed un posto nel team di un dottore che ha lavorato gomito a gomito con Freud. Tuttavia, l'uomo avrà il suo agognato "...e vissero per sempre felici e contenti": perdonerà Dori e ci tornerà insieme. La coppia, più innamorata che mai, partirà da Calle Acacias per dare avvio ad una nuova vita altrove.

Una Vita, Marc Parejo: Ecco chi è l'attore che dà il volto a Felipe

è nato a Barcellona in Spagna, nel 1981; ha quindi 41 anni. Fin da bambino si è interessato alla musica ed ha cominciato a prendere lezioni di pianoforte, batteria, canto e solfeggio. A 10 anni ha partecipato ad un'opera musicale presso il teatro Tivoli di Barcellona e poi ha iniziato con i musical internazionali. Mentre era impegnato con il tour di, è stato notato da un produttore, che nel 2007 gli ha offerto una parte nella serie tv drammatica ambientata a Barcellona,. Nel 2009 è stata la volta della telenovela. Dal 2010 la carriera diha subito una rapida accelerazione: è stato incluso nel cast della telenovela, ambientata durante la Guerra Civile spagnola, e del sequel, oltre che della serie tv comica, apparendo sporadicamente in altre serie e soap e cortometraggi.

L'attore, che è diventato davvero famoso grazie a, ha anche preso parte alla soap Il Segreto , dove ha ricoperto il ruolo del fratello di. Infine,ha composto un brano musicale con il collega, ossiadi

Se Marc Parejo ha portato una benda sull'occhio in molte puntate di Una Vita, non è stato per un suo capriccio o uno sghiribizzo della creatrice della soap Aurora Guerra. Il look è stato imposto da un fatto insolito e indesiderato che ha allontanato per un determinato lasso di tempo l'attore da Acacias 38. Nell'estate del 2017, Marc ha fatto un incidente con la motocicletta ed è rimasto non proprio sfigurato, come hanno scritto molti siti di gossip, ma ha comunque riportato delle ferite sul viso. Così la Guerra ha pensato bene di togliere di mezzo Don Felipe per un po’ confinandolo ad Antibes per poi farci sapere, tramite sua moglie Clelia, di un brutto incidente con la carrozza. L'avvocato Felipe Alvarez-Hermoso ha fatto ritorno nella puntata 632, e così gli spettatori della soap si sono tranquillizzati.

Marc Parejo è un uomo molto riservato. Voci di corridoio sostenevano che abbia avuto una relazione con la collega Anita del Rey, che in Una Vita ha impersonato Trini. Marc è comunque attivo sui social, in particolare su Instagram, e sul suo account ci sono innumerevoli post, mentre i suoi follower sono oltre 47mila. Parejo posta molte sue foto, in cui cammina, sta seduto al sole a bere una bibita, si diverte con gli amici. Ovviamente molti video e scatti sono dedicati al suo lavoro, in TV come sulle tavole del palcoscenico, fra pièce tradizionali e musical. L'attore ama decorare l'albero di Natale e viaggiare: è stato anche in Italia, in Toscana, a Milano, in Sardegna. Marc adora gli animali, in particolare i cani, e ci sono tante fotografie che lo ritraggono con una cagnolina, una bassotta nera a pelo corto di nome Lucca.

