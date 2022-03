Una Vita Anticipazioni Spagnole: Anabel sposa Aurelio e firma la sua condanna a morte!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna rivelano che Anabel, alla fine, cede alle avances di Aurelio e - stavolta - diventa sua moglie! Peccato che, però, il messicano non voglia renderla felice, anzi...

Nelle puntate italiane di Una Vita Anabel ha troncato la sua love story con Miguel. Le anticipazioni spagnole, infatti, ci mostrano che, come sospettava l'avvocato, nella giovane si è acceso un interesse per l'ex fidanzato, Aurelio. I due prima faranno l'amore e poi convoleranno a nozze. In realtà, il Quesada non ha alcuna intenzione di amarla ed onorarla finché morte non li separi... la sua unica intenzione è quella di ucciderla! Durante l'esplosione a Calle Acacias, l'uomo pugnala la Bacigalupe, rea soltanto di essersi infine fidata della persona sbagliata.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Aurelio fa breccia nel cuore di Anabel...

Mentre noi vediamo Anabel piantare in asso Miguel, i telespettatori spagnoli l'hanno già vista dare avvio - di nuovo - ad una relazione amorosa con Aurelio. Quando quest'ultimo ha messo piede per la prima volta a Calle Acacias, la giovane non era per niente felice all'idea che, dal quel giorno, avrebbe dovuto rivederlo quotidianamente. I due hanno un passato in comune: erano fidanzati, ma la Bacigalupe, conscia di avere a che fare con un uomo dalla dubbia moralità, ha deciso di fuggire, abbandonandolo all'altare. Nel momento in cui è giunto nel quartiere - con il solo obiettivo di vendicare il padre, Salustiano, tradito dal suo socio Marcos -, il Quesada ha cercato di riavvicinarsi alla fanciulla. Anabel, tuttavia, non voleva saperne, disgustata da lui ed innamorata di Miguel, un avvocato integerrimo. Progressivamente, però, Aurelio è incredibilmente stato in grado di riconquistare la sua fiducia.

Aurelio vuole farla pagare ad Anabel, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

L'ex militare ha convinto la ragazza che ad uccidere Carlos Armijo, il suo promesso sposo, non fu lui, bensì i loro padri, Salustiano e Marcos. I due, infatti, erano contrari alle loro nozze, perché, in nome di un precedente accordo, avevano già stabilito che a diventare marito e moglie sarebbero stati i loro figli. Tale Carlos, quindi, morì per una questione di affari. Il Quesada non sembra sincero, eppure la Bacigalupe comincia a credergli. Nel frattempo, mentre il loro legame si rafforza, quello tra la giovane e l'Olmedo s'incrina. In seguito ad un'accesa discussione, Anabel dice addio al nipote di Sabina e Roberto. Il fratello di Natalia canta vittoria, ma non perché ora ha campo libero con la persona che ama, bensì perché ora ha campo libero per mettere in atto il suo diabolico piano.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Aurelio uccide Anabel!

Aurelio è riuscito a mettere la pulce nell'orecchio della ragazza, facendola allontanare tanto da Miguel quanto da Marcos. L'uomo le ha fatto il vuoto intorno, per renderla più facilmente manipolabile. Alla fine, il Quesada conquista la sua fiducia ed il suo cuore: i due fanno l'amore, e poi lui la riporta all'altare. Stavolta, tra l'altro, la Bacigalupe non scappa, anzi, gli dice di sì felicemente... ed ingenuamente. Questo non è che l'inizio della fine per la giovane. Anzitutto, Aurelio, pur avendo la fede al dito, non smette di corteggiare Genoveva, della quale è sempre stato attratto. Inoltre, trascorsi cinque anni, assisteremo ad una terribile esplosione ad Acacias in cui perderanno la vita diversi abitanti del quartiere; Anabel sopravvive alla bomba, però non alla furia cieca del marito. Il Quesada, approfittando del trambusto generale, la pugnala a morte! Il suo intento, dunque, non è mai stato quello di sposarla: voleva soltanto vendicarsi per il torto subito in passato.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.