Una Vita Anticipazioni Spagnole: Anabel rinchiusa in convento. Ecco la sua dura punizione...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna rivelano che Marcos, stanco dell'indole ribelle di Anabel, prende la drastica decisione di farla rinchiudere in convento...

Nelle puntate italiane di Una Vita Anabel è pronta a sposare Miguel. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che mentre lei finirà con il riavvicinarsi ad Aurelio, lui si avvicinerà a Daniela. Marcos, però, non accetta che la figlia sia tornata a frequentare l'odiato messicano. Indispettito, per impedirle di continuare a vederlo, l'uomo a caccia di casa la Bacigalupe e la fa rinchiudere in convento!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Anabel e Miguel si dicono addio...

Mentre noi vediamo il progressivo corroborarsi del rapporto amoroso tra Anabel e Miguel, i telespettatori spagnoli hanno già visto i due arrivare al punto di dirsi addio per sempre. Il giovane, notando la vicinanza tra la fidanzata ed Aurelio, prenderà le distanze. Dopodiché, sarà la Bacigalupe ad accorgersi del feeling tra l'Olmedo e la nuova cameriera italiana del Nuevo Siglo XX, Daniela, e a prendere le distanze. Gli innamorati, quindi, arriveranno alla conclusione che per loro non ci siano speranze di un futuro insieme.

Anabel si riavvicina ad Aurelio, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Giorno dopo giorno, crescerà l'intesa tra l'avvocato e la cameriera, così come quella tra la figlia di Marcos ed il messicano. Questi ultimi, dopotutto, hanno un passato importante in comune: erano ad un passo dal diventare moglie e marito in Messico, ma Anabel lo ha abbandonato all'altare ed è fuggita. Il Quesada non sembra averla dimenticata: desiderio d'amore oppure desiderio di vendetta?

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Anabel finisce in convento!

Ad ogni modo, la ragazza è ormai caduta nella rete dell'ex militare, tanto che lo difende a spada tratta anche con il padre. Nel momento in cui la Bacigalupe rientra a casa, sorprende Marcos ed Aurelio intenti a discutere animatamente. La sorellastra di Camino, allora, prende le parti dell'amato, scatenando l'ira funesta del genitore. Tra Marcos e la figlia, in effetti, non corre più buon sangue da tempo: lui non sopporta che l'acerrimo nemico le ronzi attorno. Così, dopo l'ennesimo scontro, l'uomo prende una drastica decisione, ossia che Anabel verrà internata in convento!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 14 al 19 febbraio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.