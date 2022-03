Una Vita Anticipazioni 8 marzo 2022: Soledad inganna Anabel!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda l'8 marzo 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Soledad, sorpresa da Anabel con Marcos, finge difficoltà respiratorie per non essere scoperta.

Una Vita Anticipazioni: Soledad e Marcos sempre più vicini

Soledad, la fidata domestica di casa Bacigalupe, apparsa misteriosamente nel quartiere, non è riuscita a conquistare la fiducia dei vicini. L'unico che sembra non nutrire dubbi sulla donna è Marcos che, dalla morte di Felicia, è entrato sempre più in confidenza con lei. Il rapporto tra i due non è semplicemente lavorativo, sono molto vicini e molto intimi. L'unico impedimento sembra essere Anabel, almeno per Marcos. Nonostante la ragazza ammiri e apprezzi Soledad, lui decide di non volersi ancora esporre di fronte alla figlia.

Una Vita Anticipazioni: Marcos non vuole che Anabel scopra della sua relazione con Soledad

Dopo aver perso sua madre, Anabel ha perso di recente anche la sua matrigna, Marcos dunque teme di turbarla rivelandole della relazione che da qualche settimana intrattiene con la cameriera. E' per questo che, nonostante la grande stima dimostrata dalla ragazza nei confronti di Soledad, Marcos preferirà tacere e tenere solo per se questo dolce sentimento che sta nascendo. La domestica dal canto suo ha accettato la richiesta dell'uomo di non esporsi e si impegna affinché la scaltra Anabel non abbia sentore di quanto sta accadendo alla sue spalle.

Soledad finge un malore per non essere scoperta, nella Puntata di Una Vita dell'8 marzo 2022

Vivere nella stessa casa con un segreto non è cosa semplice, Marcos e Soledad sono sempre più intimi, si sono baciati e continuano a scambiarsi effusioni ma tutto con estrema cautela così da non essere scoperti da Anabel. Nella Puntata in onda vedremo addirittura la povera cameriera fingere un malore per evitare di essere smascherata dalla ragazza. Sopraggiunta all'improvviso Anabel rischia infatti di sorprendere lei e Marcos mentre si baciano e allora Soledad finge di avere difficoltà respiratorie così da giustificare la vicinanza del suo padrone!

