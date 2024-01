Un Posto al Sole, Intervista a Vladimir Randazzo: "Nunzio mi ha cambiato la vita!"

Anticipazioni TV

Una lunga chiacchierata con Vladimir Randazzo, l'interprete di Nunzio nella Soap Opera Un Posto al Sole, in onda su Rai3. Scopriamo cosa ci ha rivelato l'attore, tra i protagonisti indiscussi della fascia serale di Rai3.

Dobbiamo ammetterlo: ci sono personaggi per cui si fa più tifo rispetto ad altri e a cui ci si affeziona maggiormente. Se poi dietro alla finzione scenica ci sono ragazzi preparati, colti, entusiasti e innamorati del proprio lavoro come Vladimir Randazzo, allora l’affetto cresce esponenzialmente. È quello che è successo a noi – e siamo sicuri che capiterà anche ai nostri lettori – con questa intervista all’interprete di Nunzio Cammarota, il buon chef de Il Vulcano, tra i protagonisti di Un Posto al Sole, la storica Soap italiana in onda su Rai3. Abbiamo fatto una lunga e piacevole chiacchierata con Vladimir e il tempo è volato. Capita così quando si ha davanti un artista con la A maiuscola, capace di infondere grande umanità e vitalità a tutto quello che fa. E il personaggio di Nunzio non fa eccezione. Sarà per quello che non vediamo l’ora di sapere se ci sarà un futuro d’amore con Rossella e speriamo, con tanto in pompon in mano, che tra i due possa esserci un lieto fine? Molto probabilmente sì!

Un Posto al Sole, Vladimir Randazzo, Nunzio, si racconta: Volevo fare il dottore poi sono diventato attore!

Chi è Vladimir Randazzo? Raccontaci un po’ di te.

Vladimir è una persona che ha scelto di fare della sua passione il lavoro della sua vita, speriamo! Penso che questo basti, almeno dal mio punto di vista, per dire che Vladimir sia una persona felice. E non è una cosa scontata perché ai giorni nostri, per i tempi che corrono, almeno per la nostra generazione di trentenni, è un momento non proprio florido né per le professioni “normali” né, anzi a maggior ragione, per un mestiere che prevede l’uso artistico al 100%, una compromissione umana e lavorativa per l’arte, in un Paese che detiene il maggior patrimonio artistico nel mondo ma che sembra il posto meno adatto in cui parlare di “sogno per l’arte”.

Come nasce il tuo amore per la recitazione?

Dopo il liceo classico volevo fare il medico e i miei genitori erano già settati in questo modo. Poi a un certo punto ho detto loro che volevo fare l’attore. Non è stata però del tutto una sorpresa visto che ho fatto teatro dalla quinta elementare, con le recite scolastiche. A convincermi definitivamente a fare l’attore è stata l’esperienza del teatro classico al liceo. Durante i cinque anni abbiamo affrontato i testi dei vari tragediografi e commediografi greci e, con la scuola, abbiamo girato per tutta Italia con i vari festival, anche importanti, del teatro dei giovani. Questo mi ha fatto pensare che se era bello fare squadra con un gruppo, con una squadra e con un regista che ti guida e che diventa un maestro per tante cose in un contesto scolastico, figuriamoci quanto doveva essere splendido farlo di professione. Ho così provato con l’Accademia e sono stato preso all’INDA a Siracusa.

Un Posto al Sole: Vladimir e Nunzio tra realtà e finzione

Come sei arrivato a Un Posto al Sole, in un ruolo che già esisteva e per cui è stato fatto un recasting?

La produzione di Un Posto al Sole voleva ritrovare il personaggio di Nunzio, silente per qualche anno ma pronto a essere risvegliato per raccontare quella generazione dei venticinquenni, ventiseienni. Ho avuto tanta fortuna nel momento del provino, visto che quello che Upas cercava era un Nunzio che avesse più o meno le mie fattezze, il mio modo di fare. Devo dire però anche che mi sono trovato pure molto vicino a quello che mi era sto chiesto. In Nunzio ho saputo riconoscere molte cose della mia vita personale. È stato un incontro astrale di diverse cose, che a oggi – lo dico sul serio - mi ha cambiato la vita, tanto! Parlo di cambiamento come crescita umana, professionale e attoriale.

Ci sono state delle scene che hai avuto più difficoltà a girare?

Capitano tante scene che possono essere difficili da girare sia per l’argomento che per lo sforzo emotivo che l’attore deve fare. Parto dal discorso tecnico: Un Posto al Sole è un prodotto daily, va girato ogni giorno. Proprio per questo suo essere “giornaliero”, tecnicamente tu puoi avere una giornata di qualsiasi tipo ma ti trovi a dover fare, in scena, uno sforzo emotivo opposto a quello che la vita – in quel momento – ti ha messo davanti. Insomma può capitare che una scena, in un determinato giorno, possa diventare difficile da girare.

Cosa vuoi raccontare e comunicare al pubblico con il personaggio di Nunzio?

L'umanità! È interessante, attorialmente parlando ma anche per lo spettatore, assistere alla crescita parabolica di un personaggio che sempre di più, negli anni, svela i suoi lati umani, cercando di soffocare invece quelli di circostanza ed esteriorità. Vorrei dunque far vedere un Nunzio, che io ho sempre definito come un animale grosso ma molto buono, che fa scaturire tenerezza perché si ha la consapevolezza che potrebbe distruggere qualcosa però sotto ha quell’umanità e quella dolcezza che o non gli permette o non lo fa difendere e aggredire adeguatamente, nonostante le dimensioni dall’esterno possano apparire spaventose. È un personaggio che ha fatto tanti errori, ha sbagliato e probabilmente continuerà a sbagliare. E quale più bella caratteristica di questa per un personaggio? Lo rende più umano che mai.

Che rapporto hai con i tuoi colleghi sul set, soprattutto con Samuele Cavallo (Samuel) e Giorgia Gianetiempo (Rossella)?

Con Samuele condividiamo tanto anche della nostra vita personale. Quello che è iniziato sul set è poi proseguito andando veramente molto lontano; è un amico fraterno. Giorgia è la stessa cosa. Sono tutte persone che partecipano specialmente alla mia vita privata. C’è un rapporto di totale fiducia e di abbandono artisticamente e umanamente parlando, perché sai di avere davanti una persona che ti capisce, che ti conosce, che ha interessi affini ai tuoi e che ride per le stesse cose.

Vladimir Randazzo e i sogni nel cassetto

Quest’anno ti abbiamo visto anche nelle vesti di un altro personaggio, anche se per poco. Ci parli della tua esperienza sul set di Maria Corleone?

È stata una bella esperienza anche se faticosa perché è coincisa con le riprese di Un Posto al Sole. Ho fatto la palla pazza, in un inverno rigido, con il Covid in agguato e conseguenti difficoltà sul set. È stato ovviamente un qualcosa di diverso sia per la tempistica che per l’ambientazione, ovviamente, ma anche là ho trovato un cast fantastico, composto di persone che tra l’altro già conoscevo come Alessandro Fella e Vittorio Magazzù. Ho fatto anche tante nuove conoscenze, meravigliose, ed è bello che i progetti che la vita ti mette davanti possano arricchirti da tutti i punti di vista.

Progetti in programma per il futuro e sogni nel cassetto?

Per il momento niente di effettivo anche se c’è sempre qualcosa che bolle in pentola, un po’ nella nostra testa e un po’ nella realtà. Non c’è nulla che si verificherà presto però ci sono tanti desideri. Mi piacerebbe tanto il cinema, lo sogno da tanto; un cinema che racconti la mia generazione e che sia un progetto “lento”, a cui poter dedicare una preparazione attoriale ancora più spalmata nell’anno lavorativo. Poi il teatro. Sarebbe un bel proposito per il 2024 riuscire a ritagliare del tempo per dei nuovi progetti teatrali, che riempiono l’anima di un attore e l’arricchiscono. Mi piacerebbe anche avere più tempo per viaggiare e per fare un’esperienza all’estero, non necessariamente lavorativa ma anche formativa, atta a cercare di affrontare e conoscere più a fondo qual è il metodo che utilizzano gli attori della mia età con maestri e registi in un altro paese. Ecco, legandomi a questo, il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di avere una competenza più affiatata con le lingue, con lo spagnolo e con l’inglese.

La nostra intervista si è conclusa con una riflessione molto profonda sul mondo dell’arte e della cultura in generale, nel nostro paese. Ecco le sue parole:

È una riflessione di stampo generazionale e lavorativo. L’Italia è il paese che detiene il patrimonio artistico più grande di tutto il mondo. Vedo però che non c’è un’adeguata amministrazione di questa ricchezza inestimabile. È un grande dispiacere soprattutto perché a dirlo è una persona giovane, neanche trentenne. Fa capire che ci sono defezioni e poco entusiasmo; è triste! Chi fa lavori legati all’arte, come l’attore, a volte non viene neanche ascoltato. Non c’è sostegno, non è stata riconosciuta l’indennità di discontinuità, non ci sono accordi. Sono stati raggiunti solo dei palliativi. Poi basta travalicare le Alpi e si trovano paesi che rispettano chi fa teatro, chi fa cinema, rispettano chi spende la sua vita, letteralmente, per raccontare storie umane. In Italia non ci si accorge che la presenza di un teatro in una città, è specchio della ricchezza di quel posto e della ricchezza culturale dei cittadini.

Foto credit: Andrea Ciccalè

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.