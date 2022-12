Un Posto al Sole Anticipazioni: Salvatore Cerruti scoprirà l'identità di Bufalotto, cosa succederà?

Anticipazioni TV

Dalle Anticipazioni della prossima settimana di Un Posto al Sole Salvatore Cerruti scoprirà finalmente l'identità del misterioso Bufalotto. Come reagirà? Scopriamo cosa succede nelle puntate della Soap in onda su Rai 3

Nelle puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda la settimana prossima vedremo Salvatore Cerruti arrivare a scoprire finalmente la vera identità di Bufalotto, l'utente misterioso con cui chatta da tempo e di cui si è innamorato. Come reagirà il vigile? Sarà pronto a confrontarsi con la persona dietro lo schermo?

Un Posto al Sole: la storia d'amore tra Salvatore Cerruti e Bufalotto

Dopo la fine della storia con il dottor Bruno Sarti, il buon Sasà Cerruti ha deciso di rimettersi in gioco e ha iniziato a chattare con qualcuno di cui conosce solo l'identità fittizia: un tale Bufalotto sensibile. Per il vigile si tratta sicuramente di un'esperienza nuova, dato che è la prima volta che conosce un potenziale interesse amoroso sui social, ma ha deciso che vuole essere di nuovo felice e trovare l'amore e per farlo è disposto anche a mettere da parte i suoi dubbi e provare a conoscere virtualmente questo possibile corteggiatore. Sulla sua identità i fan di Un Posto al Sole hanno speculato tantissimo, alcuni pensavano si trattasse dello stesso Bruno Sarti, ma poi si è virati verso un'altra ipotesi, molto più allettante...Nel frattempo, Cerruti ha finito con l'innamorarsi davvero del misterioso Bufalotto ed è deciso più che mai a scoprire la sua vera identità.

Anticipazioni Un Posto al Sole: chi si nasconde dietro Bufalotto?

Come vi abbiamo accennato, le ipotesi sull'identità di Bufalotto si sono sprecate e anche i personaggi coinvolti nella storia di Cerruti, come Mariella e Bice, hanno avanzato le loro proposte sul sensibile ammiratore di Sasà. Finalmente, i fan hanno scoperto chi si nasconde dietro il bizzarro nickname: come in molti avevano pensato, si tratta di Castrese Altieri, il bel fratello di Speranza. Dalle Anticipazioni della settimana prossima sappiamo che anche gli altri personaggi della soap scopriranno che Bufalotto e Castrese sono la stessa persona. Questa sarà una notizia felice per Cerruti, che temeva di trovarsi di fronte a un'altra delusione che lo avrebbe portato ad avere il cuore spezzato. Anche il suo istinto gli diceva di puntare verso Castrese, anche perché l'uomo è sempre parso visibilmente imbarazzato in presenza del vigile, persino quando i suoi pensieri erano ancora rivolti a Bruno Sarti. I due avranno modo di trovarsi insieme alla festa organizzata da Mariella, dove dovrebbe saltar fuori la vera identità di Bufalotto, e potrebbero succederne delle belle...

Un Posto al Sole: quale sarà la reazione di Sasà alla scoperta di chi è Bufalotto?

Per Sasà Cerruti non sarà semplice scoprire che dietro il misterioso Bufalotto sensibile si nasconde Castrese Altieri, se da un lato la notizia lo renderebbe felice, perché potrebbe sfociare in una storia d'amore travolgente, dall'altro potrebbero esserci dei problemi non indifferenti di cui tener conto. Infatti, del passato di Castrese sappiamo ben poco, se non che ha un padre molto poco moderno e l'uomo non ha mai dichiarato apertamente la propria omosessualità, perciò, una relazione con il simpatico vigile potrebbe non essere nei piani. Questo spiegherebbe anche la scelta di presentarsi con un nickname, per evitare di essere riconosciuto. Perciò, anche se ora Cerruti è consapevole che dietro l'ammirato misterioso si nasconde un uomo che a lui interessa, la situazione non è detto che si risolverà così facilmente.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.