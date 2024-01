Un Posto al Sole Anticipazioni, saltano le nozze tra Riccardo e Rossella: c'è un tradimento di mezzo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che le nozze tra Riccardo e Rossella non si celebreranno a causa di un tradimento!

A Un Posto al Sole nelle ultime settimane c'è una grande attenzione alla storyline di Rossella e Riccardo e alle loro nozze. Un evento che potrebbe saltare a causa di un evento imprevisto e totalmente inaspettato: un tradimento!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Riccardo e Rossella ai ferri corti per Nunzio

L'aggressione di Nunzio fuori al Caffè Vulcano ha spinto Rossella a correre immediatamente in soccorso dello chef, ridotto in pessime condizioni. Un comportamento che per Riccardo è stato inaccettabile e che ha fatto riaffiorare i dubbi e le paure che la sua fidanzata sia innamorata del Cammarota. Le liti tra loro si susseguiranno e complice anche la tensione per i preparativi del matrimonio, il loro rapporto si raffredda. E, arriva poi inaspettata un'altra notizia: Riccardo deve partire per Milano per un convegno medico...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Riccardo va a Milano e...

Riccardo, come ci svelano le Anticipazioni della Soap di Rai3, deve partire per Milano, per un convegno medico molto importante. Il Crovi e la sua fidanzata non si sono lasciati in buonissimi rapporti e, complice la presenza di Nunzio e il pronto aiuto che Rossella gli ha prestato, il medico arriva nel capoluogo lombardo con un animo nero e cupo. E, lì, sembra che incontrerà una sua vecchia conoscenza: le Anticipazioni non svelano di chi si tratterà, ma gli indizi lasciano intendere che si tratti della sua ex moglie, Virginia. In base a ciò che sappiamo, Riccardo si sentirà in dubbio verso Rossella e potrebbe prendere una decisione azzardata e che metterà in crisi il suo futuro sentimentale con la dottoressa Graziani. Ancora arrabbiato con Rossella per Nunzio, Riccardo potrebbe decidere di dimenticare la sua frustrazione...cedendo alla passione con l'ex moglie!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio si fa avanti con Rossella?

Le Anticipazioni non ci dicono cosa succederà dopo, ma sappiamo che le nozze potrebbero essere a rischio a causa del colpo di testa di Riccardo. Ed è probabile che, una volta tornato a Napoli, il Crovi deciderà di non nascondere nulla alla Graziani e se così fosse allora ci sarebbe davvero la possibilità concreta di veder saltare il matrimonio. E, stando così le cose, allora, dovremmo aspettarci una mossa di Nunzio verso Rossella: che finalmente il Cammarota trovi il coraggio di avvicinare la sua amica di infanzia per cui non ha smesso di provare dei sentimenti? E Rossella? Come reagirà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.