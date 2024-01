Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio costretto a dire addio per sempre a Rossella?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra Nunzio e Rossella ci sarà un ulteriore allontanamento. Ross dovrà prendere le distanze dal Cammarota, nonostante il suo ricovero, per calmare Riccardo. Tra i due giovani amici sarà arrivata l'ora dell'addio?

Per Rossella e Nunzio le cose si faranno sempre più difficili. La gelosia di Riccardo diventerà un vero problema per i due amici, che dovranno allontanarsi – forse definitivamente – in un momento molto delicato per il Cammarota. Ross sarà infatti costretta a non presentarsi più dal suo amico nonostante il ragazzo sia ricoverato. Ma cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio ricoverato in ospedale

Nunzio si è messo nei guai con alcuni brutti ceffi, che si sono presentati al Vulcano. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo che il giovane, vittima di un violento pestaggio, verrà portato d’urgenza in ospedale. Rossella scoprirà subito che il giovane chef è stato portato nella clinica in cui lavora e correrà da lui, per accertarsi delle sue condizioni. La Graziani prenderà molto a cuore la cura del suo amico ma le attenzioni e la preoccupazione che mostrerà per lui, scateneranno immediatamente la gelosia di Riccardo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Riccardo fa una scenata di gelosia a Rossella

Riccardo non riesce proprio a togliersi dalla mente che Rossella e Nunzio siano troppo legati per i suoi gusti. Crovi non ha mai nascosto di essere geloso del rapporto tra lo chef e la sua fidanzata ma speravamo che con il matrimonio in arrivo, il medico si calmasse e si rasserenasse. Il ricovero del Cammarota e la preoccupazione di Ross per lui, faranno di nuovo scatenare il dottore, che finirà per scoppiare in una furente scenata di gelosia, che costringerà la sua fidanzata a una dura e radicale scelta.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella e Nunzio si allontanano… sarà per sempre?

Rossella cercherà di calmare la gelosia di Riccardo e gli assicurerà di non avere sentimenti diversi da un’amicizia per Nunzio. Ma la furia di Crovi sarà tale che Ross sarà costretta a prendere ulteriormente le distanze dal suo amico. Questa scelta, fatta per amore di pace, ferirà sicuramente Nunzio, ora costretto su un letto di ospedale dopo un pestaggio, avvenuto per salvare Il Vulcano. Insomma il giovane ci rimarrà molto male e potrebbe non giustificare, non stavolta, il comportamento della Graziani. Tra i due giovani amici potrebbe quindi crearsi una spaccatura insanabile e molto grave, tale da portarli a dirsi addio per sempre. Ma succederà davvero oppure riusciranno a ritrovarsi, a chiarire e magari a capire che si amano?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.