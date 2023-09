Un Posto al Sole Anticipazioni, Niko e Manuela vicini, ma Micaela ha già un piano per separarli!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che tra Niko e Manuela potrebbe esserci un avvicinamento, ma lo zampino di Micaela potrebbe nuovamente separarli! Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle prossime puntate della Soap di Rai3, tra Niko e Manuela potrebbe esserci un riavvicinamento, ma a intromettersi sarà Micaela, decisa a vedere la sorella felice con qualcuno che non sia il Poggi. Cosa avrà in mente?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko e Manuela si rivedono, è di nuovo amore?

Dopo la pausa estiva, Un Posto al Sole è tornato con i nuovi episodi e al centro delle prossime Anticipazioni ci sarà la storia tra Niko e Manuela. Dopo la morte di Susanna, il Poggi si è chiuso in sé stesso e non ha permesso a nessuno di avvicinarsi al suo cuore, neppure alla dolce Cirillo. Tuttavia, nei mesi scorsi, sembrava che tra loro si fosse aperto uno spiraglio, ma il processo a Lello Valsano e le preoccupazioni che lo attanagliavano hanno portato Niko ad allontanare Manuela. La Cirillo, a sua volta, non ha nascosto di provare ancora un forte sentimento per il Poggi, ma la freddezza di Niko e i continui tira e molla l'hanno stancata e spinta a chiedersi se fosse davvero lui la persona giusta. Sul suo cammino è comparso Costabile Altieri, fratello di Speranza, affascinante e disponibile. Ma rivedere Niko potrebbe spingere Manuela a riconsiderare il giovane Poggi e a dargli una seconda possibilità. Ma sarà tutto così semplice?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela alla riscossa per separare Niko e Manuela

I due non hanno fatto i conti, però, con Micaela, decisa a vedere finalmente la gemella felice e lontana dalle pene d'amore per il Poggi. Dopo una chiacchierata rivelatoria con Serena, la gemella di Manuela prenderà una decisione importante: separare Niko e Manuela una volta per tutte! Per farlo, ideerà un piano dei suoi, che prevederà anche il coinvolgimento di Costabile. La Cirillo, infatti, ha notato che Manuela e l'Altieri sono particolarmente attratti l'uno dall'altra e, nonostante le remore di sua sorella, i due potrebbero essere perfetti insieme. Le Anticipazioni non ci dicono cosa ideerà la Cirillo, ma con la sua esuberanze ne combinerà una delle sue...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko, Manuela e Costabile, è in arrivo il triangolo amoroso!

Conoscere Costabile era stato per Manuela una boccata d'aria fresca e l'aveva spinta a credere di potersi innamorare di nuovo dopo Niko e le sue continue delusioni. La Cirillo, tuttavia, si è resa presto conto che i suoi sentimenti per il Poggi non erano del tutto svaniti, complice anche la gelosia di Niko nel vederla con Costabile. Rivedere il giovane avvocato, sarà per Manuela l'ennesima conferma che i suoi sentimenti non sono ancora cambiati, ma la presenza dell'Altieri potrebbe cambiare tutto: riuscirà finalmente Costabile a dimostrare a Manuela di poter essere l'uomo adatto a lei? Le Anticipazioni non ci dicono nulla in proposito, se non che potremmo vedere molto presto il triangolo Niko, Manuela e Costabile. Chi sceglierà alla fine la Cirillo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.