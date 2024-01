Un Posto al Sole Anticipazioni, Manuela e Costabile sono sempre più uniti e scatenano la gelosia di Niko

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, la relazione tra Manuela e Costabile proseguirà sempre più a gonfie vele: i due, infatti, sembrano sempre più affiatati e uniti, ma la loro vicinanza provocherà un attacco di gelosia da parte di Niko. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni, Manuela e Costabile sempre più uniti!

Quella che era iniziata come una storia di ripiego per Manuela si sta rivelando, invece, molto di più: quando la Cirillo si è avvicinata a Costabile, infatti, è stato soprattutto per dimenticare Niko, ancora chiuso nel suo dolore per la perdita di Susanna. Stanca di doverlo aspettare e resasi conto che la sua vita girava solo intorno allo studio e al fare da babysitter a suo nipote Jimmy e, all'occasione, anche alla sorella gemella combinaguai, Manuela aveva deciso di dimenticare Niko una volta per tutte e si era buttata tra le braccia di Costabile. Le Anticipazioni ci svelano che quella per i due ragazzi era iniziata come una frequentazione senza futuro diventerà, nelle prossime puntate, molto di più: Manuela e Costabile saranno sempre più affiatati e la Cirillo potrebbe arrivare ad ammettere di provare qualcosa di molto profondo per l'Altieri...

Anticipazioni Un Posto al Sole, Niko geloso della relazione tra Manuela e Costabile!

Nelle prossime puntate della Soap di Rai3, inoltre, vedremo anche che dell'affinità tra Manuela e Costabile si accorgerà anche Niko: il giovane avvocato, infatti, non ha mai nascosto di avere una certa simpatia per la Cirillo, ma il processo per far arrestare l'assassino di Susanna e il timore di rovinare una bella amicizia, lo hanno sempre frenato dall'agire. Tuttavia, non appena si renderà conto della chimica che c'è tra Manuela e Costabile, Niko non saprà nascondere la gelosia!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole, Niko intervverrà per separare Manuela e Costabile?

Le Anticipazioni non ci dicono altro, ma è evidente che Niko non resterà con le mani in mano e potrebbe decidere di intervenire e finalmente far capire a Manuela che lui ha sempre provato qualcosa per lei e che è pronto a pensare a un futuro insieme, come coppia. D'altro canto, però, la Cirillo potrebbe essere davvero pronta a voltare pagina con Costabile, sentendosi apprezzata e compresa da lui. Se davvero le cose stessero così, allora, Manuela potrebbe rifiutare le avanches di Niko, perché si scoprirebbe innamorata dell'Altieri!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.