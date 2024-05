Un Posto al Sole Anticipazioni, le foto delle nozze tra Clara ed Eduardo, Guido tradisce Mariella con Claudia?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci mostrano le foto delle imminenti nozze tra Clara ed Eduardo. Invece, l'amore tra Guido e Mariella sembra essere sempre più in pericolo per la presenza di Claudia: tradimento in vista? Ecco tutto ciò che succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle prossime puntate Clara ed Eduardo convoleranno a nozze in carcere. Le foto del matrimonio tra i due innamorati sono state diffuse in anteprima da Vanity Fair e mostrano la coppia mentre felice sta per pronunciare il fatidico sì alla presenza di pochi intimi. E, mentre sembra che l'amore stia per trionfare tra i due amati personaggi della Soap di Rai3, un'altra coppia sta andando incontro a una gravissima crisi: sembra infatti che Guido e Claudia si stiano avvicinando sempre di più: il vigile tradirà Mariella?

Un Posto al Sole Anticipazione, le foto delle nozze tra Clara ed Eduardo!

Grazie a Vanity Fair, i fan della Soap di Un Posto al Sole possono ammirare in anteprima gli scatti delle nozze tra Clara ed Eduardo. Dopo tante peripezie, infatti, sembra che la coppia potrà finalmente dirsi il tanto sospirato sì e iniziare una vita insieme. Le nozze si celebreranno in carcere, dove Eduardo sta scontando la sua pena e avverranno alla presenza di pochi intimi. Infatti, i due innamorati avranno al loro fianco in veste di testimoni Rosa, Damiano e Marika, la cara amica e confidente di Clara. Dagli scatti mostrati si possono vedere i futuri sposi raggianti e innamorati, pronti a pronunciare il fatidico sì davanti ai loro amici. Ma non tutto potrebbe andare come previsto...

Anticipazioni Un Posto al Sole, Alberto tenterà di fermare le nozze tra Clara ed Eduardo?

Una foto in particolare mostra Clara, vestita da sposa e in procinto di essere unita in matrimonio con Eduardo, girarsi con aria spaventata verso l'ingresso della cappella del carcere. L'espressione spaventata di Clara potrebbe essere dovuta alla presenza di qualcuno non gradito alle nozze e sebbene le Anticipazioni non rivelino nulla, potrebbe essere Alberto Palladini a presentarsi a sorpresa per fermare la cerimonia. Clara, infatti, aveva rivelato all'avvocato e padre del figlio Federico di voler entrare nel programma protezione testimoni per poter vivere insieme al suo Eduardo. L'avvocato non aveva accolto in maniera positiva questa notizia e potrebbe decidere di interrompere le nozze della sua ex compagna, impedendole di coronare il suo sogno d'amore...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole, Guido tradisce Mariella con Claudia?

Mentre Clara ed Eduardo sembrano pronti a cominciare una vita insieme, a Palazzo Palladini si prepara aria di tempesta tra Guido e Mariella: i coniugi Del Bue, infatti, sono più distanti che mai e l'arrivo dell'avvenente Claudia Costa, vecchia amica di Guido, potrebbe accellerare la fine della loro storia. L'attrice e il vigile si sono scoperti molto vicini e hanno iniziato a frequentarsi con una certa intensità, provocando la gelosia di Mariella. Il vigile sembra molto attratto dall'attrice e i due stavano anche per baciarsi appassionatamente. Perciò, non è da escludere che nelle prossime puntate Guido si lascerà andare alla passione con Claudia, arrivando a tradire Mariella!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.