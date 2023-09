Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara rapisce Tommy! Ruscirà a farla franca anche questa volta?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Lara, messa con le spalle al muro, farà sparire il piccolo Tommaso, provocando la reazione di Roberto e Marina. Riuscirà anche questa volta la Martinelli a farla franca? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Le Anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole ci svelano che vedremo la resa dei conti tra Lara Martinelli, Roberto Ferri e Marina Giordano. Preoccupata della nuova ritrovata complicità tra Ferri e la dark lady di Palazzo Palladini, Lara arriverà a commettere un atto orribile: deciderà di far sparire Tommy. Ma la farà franca anche questa volta?

Anticipazioni Un Posto al Sole, Roberto e Marina di nuovo insieme e pronti a proteggere Tommy!

Le nuove puntate della Soap di Rai3 si concentrano sulla storyline tra Roberto e Marina, oramai di nuovo insieme: il Ferri ha compreso che la donna della sua vita è la dark lady di Palazzo Palladini e che le bugie di Lara non possono tenerlo davvero lontano da lei. Di nuovo insieme, la coppia deciderà di accogliere Tommaso nella loro famiglia, decidendo di ottenerne l'affidamento o trovando un modo per strapparlo alle grinfie della Martinelli. Ma quest'ultima non ha intenzione di arrendersi e avrà già pronto un piano malvagio per poter uscire da questa incresciosa situazione...

Un Posto al Sole Anticipazioni, Lara prende una drastica decisione: Tommy deve sparire!

Spaventata dalla ritrovata complicità tra Ferri e Marina e oramai consapevole di aver perso qualsiasi potere sull'uomo, Lara ricorre a una drastica decisione: la Martinelli è pronta a tutto pur di salvarsi e deciderà così di far sparire il piccolo Tommy! Un piano malvagio e senza scrupoli che le consentirà di farla franca anche questa volta. Tommy sarà quindi in pericolo, perché la sua finta madre cercherà di rapirlo e farne perdere le tracce. Ma sembra che Ferri e Marina intuiranno i piani di Lara e si attiveranno per salvare il piccolo!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole, la Martinelli pronta a tutto: la farà franca anche questa volta?

Oramai da sola, senza neppure il sostegno di Ida, che è diventata un peso per lei e non più un'alleata, Lara deciderà di rapire Tommy e di sparire con lui. La donna, infatti, teme che il suo inganno possa essere svelato, ma non ha fatto i conti con Ferri e la Giordano, che agiranno in segreto per ritrovare Tommaso, senza l'aiuto delle forze dell'ordine. Riuscirà Lara a farla franca anche questa volta? Le Anticipazioni non ci svelano nulla in tal senso, ma è probabile che la donna possa avere un ultimo asso nella manica che le permetterebbe di salvarsi e uscire indenne da questa situazione...Cosa succederà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.