Un Posto al Sole Anticipazioni, Giulia vicina a scoprire il segreto della malattia di Luca?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che la malattia di Luca si aggraverà e il primario non saprà come nasconderla a Giulia. Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole c i dicono che la malattia di cui Luca soffre potrebbe presto essere scoperta da Giulia. Come reagirà la Poggi? Il primario sarà infatti molto preoccupato per la sua reazione e non saprà come gestire il loro rapporto con questo peso che ha dentro.

Un Posto al Sole Anticipazioni, Luca continua a nascondere la sua malattia a Giulia

Da quando il personaggio di Luca è tornato nella Soap, i fan hanno assistito con attenzione al suo riavvicinamento alla dolce Giulia, con cui il De Santis aveva avuto una relazione molti anni addietro, prima che lasciasse la fiction. Ora che è ritornato come primario dell'Ospedale ed è residente in pianta stabile a Palazzo Palladini, dopo un periodo trascorso a casa di Michele, il pubblico ha anche scoperto il tremendo segreto che Luca si porta dietro: il medico è, infatti, gravemente malato di Alzheimer. Nonostante lui e Giulia vivano insieme nell'appartamento di lei, Luca ancora non ha trovato il coraggio di svelare alla Poggi la sua condizione di salute. Ma il suo segreto potrebbe presto venire a galla e nei modi più inaspettati...

Anticipazioni Un Posto al Sole: la cagnolina Bricca è malata, Giulia in preda alla disperazione...

Le prossime puntate della Soap ci svelano che la malattia di Luca potrebbe essere scoperta nella maniera più inaspettata: dalle Anticipazioni, infatti, apprendiamo che la cagnolina Bricca si sentirà male e da alcune analisi a cui sarà sottoposta emergerà una tremenda verità. Bricca è affetta da demenza senile e questa notizia getterà Giulia nello sconforto più totale. Le Anticipazioni svelano che sarà grazie all'intervento di Speranza, che ama molto gli animali, che la Poggi si renderà conto che la sua cagnolina ha qualcosa che non va. Le analisi sveleranno i gravi problemi di salute della cucciola e spingeranno Luca a riflettere sulla situazione...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Luca sempre più a disagio con il suo segreto, ma la Poggi lo scoprira e...

La scoperta della demenza senile di Bricca porterà Giulia a disperarsi per la sua cagnolina: la sua reazione porterà De Santis a chiedersi se potrà mai essere in grado di rivelarle la sua condizione, dato che la Poggi non sembra in grado di sopportare un tale dolore. Tuttavia, proprio la rivelazione della malattia della cagnolina potrebbe mettere Giulia sull'attenti e portarla a considerare quegli indizi che chiaramente non è riuscita a vedere sino a questo momento, anche perché Luca ha fatto di tutto per tenerglieli nascosti. Se Giulia dovesse riuscire a mettere in ordine tutti i pezzi del puzzle e scoprire dell'Alzahimer di cui soffre il primario, quale sarà la sua reazione? Riuscirà a sopportare tutto o finirà per allontanarsi dal De Santis?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.