Un Posto al Sole Anticipazioni: finale di stagione per la Soap. A Ferragosto arrivano i best off

Le prossime puntate di Un Posto al Sole mostreranno i best off delle trame che abbiamo visto. Ma cosa ci svelano le Anticipazioni della Soap di Rai3 per i nuovi episodi? Scopriamolo insieme!

Un Posto al Sole, la Soap di Rai3 più amata dagli italiani sarà in pausa, dopo il finale di stagione. In occasione della festività di Ferragosto, infatti, ci saranno delle differenze nella programmazione di Rai3 e non saranno trasmessi i nuovi episodi, ma i best off della stagione. E, a raccontarli, ci sarà una narratrice d'eccezione: la nuova portiera di Palazzo Palladini, Rosa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: per Ferragosto arrivano i best off

Attraverso i best off della stagione appena conclusa, Rosa riepilogherà le trame più interessanti che sono state portate avanti nelle puntate di Un Posto al Sole. Dalla vicenda di Roberto Ferri, Marina Giordano e del piccolo Tommaso, passando per le storyline più romantiche, che non sono certo mancate nella Soap. Come quella di Mariella e Guido e del loro matrimonio in crisi. Mentre alla vigilia di Ferragosto Rosa stessa sarà protagonista della storia, riepilogando la fine del suo matrimonio con Damiano e la sua storia d'amore con Viola e di conseguenza anche l'addio di Eugenio alla moglie. Spazio anche alla vicenda di Diana, legata agli attentati del boss Torrente e a Nunzio Cammarota.

Anticipazioni Un Posto al Sole: dove eravamo rimasti

Nel finale di stagione della Soap di Rai3 abbiamo visto Clara godersi la sua nuova vita con Eduardo e il piccolo Federico, del tutto ignari che Alberto sta tramando per distruggere la loro felicità. Il Palladini, infatti, ha deciso di allearsi con il boss Angelo Torrente e liberarsi una volta per tutte di Sabbiese. Nel frattempo aumenta la distanza tra Marina e Roberto, che ancora una volta l'ha delusa. Intanto, Viola prepara il suo viaggio a Barcellona con Raffaele e quest'ultimo ha affidato la portineria alla nostra Rosa. Infine, Damiano e Manuel trascorreranno le vacanze a Gaeta.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa ci aspetta nei nuovi episodi

La Soap farà ritorno dal 26 agosto e cosa possiamo aspettarci nei nuovi episodi? Sicuramente vedramo l'evolversi del tranello che Alberto e Torrente hanno deciso di preparare a Eduardo e scopriremo se il loro piano avrà successo. Spazio sarà dato anche alla vicenda di Guido e Mariella: ora che la verità su Claudia è emersa, ci sarà ancora modo di salvare il loro matrimonio? Anche la vicenda di Roberto e Marina, con la causa dell'affidamento del piccolo Tommaso potrebbe vedere degli sviluppi improvvisi. Cosa succederà? Per scoprirlo, non ci resta che darvi appuntamento al 26 agosto con i nuovi episodi di Un Posto al Sole.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.