Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano fa il doppio gioco con Eduardo ma come andrà a finire?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole scopriremo come andrà a finire tra Damiano ed Eduardo ma soprattutto se Rosa o Viola scopriranno che il Renda sta facendo il doppio gioco. Scopriamo insieme cosa sappiamo delle prossime trame della Soap di Rai3.

Damiano non ha tradito la fiducia di Eugenio anzi sta lavorando per lui. Nella puntata di Un Posto al Sole del 12 settembre 2023, abbiamo scoperto che il Renda sta facendo il doppio gioco e sta facendo credere a Eduardo di aver voltato le spalle a Nicotera e anche alla giustizia. Tutto questo lo ha però portato ad avere seri problemi con Viola, delusa quanto preoccupata per il suo comportamento ma anche con Rosa, che – come ci rivelano le Anticipazioni – farà una scoperta sconvolgente e forse proprio legata alle vere intenzioni del suo ex compagno. Ma scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi della Soap di Rai3.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano fa il doppio gioco

Viola ha visto Damiano scambiare del denaro con Eduardo e ha subito capito che il suo amico – per cui ha ancora un debole – si è messo nei guai. La Bruni, dopo aver tentato di parlare con lui e avere spiegazioni – è corsa a informare Eugenio e gli ha confidato che qualcosa sicuramente non va con la sua ex guardia del corpo. Nicotera ha tentato di rassicurare l’ex moglie, così come precedentemente aveva fatto lo stesso Damiano, ma senza successo. La professoressa è rimasta convinta che il poliziotto sia ormai colluso con la camorra. Ma la verità è ben altra. Damiano sta facendo in realtà in doppio gioco e sta collaborando con Eugenio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola metterà in pericolo Damiano

Damiano non può certo rivelare a Viola di essere in accordo con Eugenio, di fare il doppio gioco e di essere un infiltrato nel clan di Sabbiese. Il Renda deve tenere per sé questo segreto sia per mantenere la sua copertura sia per tenere la professoressa lontana dai guai. Ma la Bruni sta già ficcanasando in affari che non la riguardano ed Eduardo e il suo scagnozzo lo hanno già notato. A peggiorare la situazione ci sarà il suo comportamento freddo e distaccato, che ferirà il povero Damiano. Tutto questo ci fa supporre che Damiano, per colpa di Viola, potrebbe trovarsi nei guai e potrebbe persino rischiare la sua stessa vita, come già successo nella puntata di Un Posto al Sole del 13 settembre 2023.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa mette a rischio la vita di Viola?

Nella puntata che andrà in onda il 22 settembre 2023, la situazione di Damiano potrebbe complicarsi ulteriormente. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Rosa farà una scoperta sconcertante e potrebbe venire a conoscenza delle vere intenzioni del suo ex. La posizione della Picariello è tra l'altro piuttosto scomoda. Se da una parte c’è il suo ex amore dall’altra c’è il suo fratellastro, a cui ha già dato una mano per poi pentirsi amaramente. Scoperto che Damiano sta facendo il doppio gioco e gelosa ancora del suo rapporto con Viola, Rosa potrebbe decidere di aiutare Sabbiese e di prendersi la sua vendetta sulla Bruni.

Anticipazioni e Trame Un Posto al Sole: Eduardo vs Damiano, come andrà a finire?

Eduardo potrebbe quindi scoprire molto presto i veri piani del suo amico di infanzia e potrebbe decidere di volergliela far pagare. Potrebbe però accadere l’impensabile. Nelle ultime puntate abbiamo visto Sabbiese piuttosto riflessivo e di certo i flashback sulla grande amicizia che lo legava al Renda, non sono fortuiti. Insomma, per farla breve, il boss potrebbe scegliere di graziare il poliziotto e di non punirlo per quello che gli ha fatto. Potrebbe, nostra opinione – persino salvarlo dalla furia dei suoi scagnozzi, riportandoli all’ordine oppure perdendo la loro stima. Sono varie le ipotesi su come possa finire questa trama di Un Posto al Sole e speriamo soltanto che nessuno debba salutarci come successo con la povera Susanna.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.