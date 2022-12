Un Posto al Sole Anticipazioni: cosa succederà tra Nunzio, Alice e Chiara?

Anticipazioni TV

Nelle puntate in onda la prossima settimana di Un Posto al Sole le Anticipazioni ci svelano che Nunzio, sempre più diviso tra Alice e Chiara, si troverà in una situazione davvero difficile da gestire. Scopriamo insieme cosa succederà nella Soap in onda su Rai 3.

Nelle puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda la settimana prossima vedremo come proseguirà il triangolo amoroso tra Nunzio, Alice e Chiara. Il Cammarota continua a essere diviso tra l'amore per la Petrone e la leggerezza che invece la Pergolesi gli offre, ogni volta che sono insieme. Durante queste feste, per lui sarà davvero difficile mantenere in equilibrio entrambi i rapporti.

Un Posto al Sole: Nunzio è sempre più diviso tra l'amore per Chiara e l'attrazione per Alice

Da quando Alice è tornata a Napoli, la sua presenza ha portato certamente una ventata di allegria tra le mura del palazzo e di Caffè Vulcano, dove Silvia l'ha assunta come cameriera, ma anche non pochi problemi. La giovane Pergolesi, con aspirazioni da influencer e un piglio deciso, si è invaghita del bel Cammarota e sembra decisa più che mai a conquistarlo. Nunzio, da parte sua, non può fare a meno di sentirsi attratto dalla bellezza e dalla leggerezza che Alice gli offre. La loro relazione, complice il brivido del segreto, gli permette di staccare la spina dai problemi di tutti i giorni e allevia la mancanza di Chiara, la sua fidanzata. Da quando la Petrone ha lasciato Napoli, i rapporti con Nunzio non sono andati per il meglio e, dopo le tragiche vicende di cui sono stati protagonisti, il loro legame non sembra esserne uscito più forte, ma si è indebolito. Di questo ne sta approfittando Alice, scatenando le preoccupazioni della nonna, Marina, molto legata alla Petrone. La donna l'ha messa in guardia: deve lasciar stare Nunzio, non è per lei ed è impegnato. Ma si sa, al cuore non si comanda e quando Alice Pergolesi si mette in testa una cosa, poi, è difficile dissuaderla...

Un Posto al Sole: il ritorno di Chiara a Napoli mette in crisi Nunzio

Il Cammarota si era rassegnato a non veder tornare la sua fidanzata a Napoli per queste feste di Natale. La sua lontananza lo aveva però indotto ad avvicinarsi sempre di più alla giovane Alice, mentre lei si era opposta fermamente a tornare a Londra con Marina per trascorrere le vacanze con la sua famiglia. I suoi progetti prevedevano di trascorrere più tempo possibile con Nunzio, in modo da fargli comprendere di essere perfetti l'uno per l'altra, ma un'inaspettato ritorno sconvolgerà tutti i suoi piani. Dalle Anticipazioni di Un Posto al Sole, infatti, sappiamo che Chiara Petrone farà ritorno a Napoli, pensando di fare una sorpresa al bel cuoco. Il suo arrivo metterà, però, in crisi il Cammarota, perché se da un lato sente di essere ancora innamorato della Petrone, dall'altra c'è Alice che lo sta conquistando giorno per giorno. Tuttavia, Nunzio deciderà di non lasciare la fidanzata, ma di allontanare Alice, provocandone la reazione furiosa. La giovane Pergolesi non si darà per vinta e deciderà di ideare un piano per allontanare la coppia. E, quale migliore occasione di una festa...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio prenderà una decisione?

La piccola Pergolesi ha deciso di organizzare un piano per separare il Cammarota dalla dolce Petrone: le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci dicono, infatti, che Alice organizzerà una festa di Capodanno e inviterà anche Nunzio e Chiara. Questo invito inaspettato da una parte sconvolge il Cammarota, ma dall'altra lo insospettisce: che abbia capito le intenzioni dell'influencer in erba? Il bel cuoco intanto cercherà di dissuadere la fidanzata dall'andare alla festa, ma per farlo dovrà trovare una scusa adatta. Nonostante tutto, però, Nunzio continua ad essere attratto da Alice e, complice l'atmosfera natatlizia, potremmo vederli di nuovo vicini. Quello che c'è stato tra di loro non può essere dimenticato e il Cammarota si troverà di nuovo diviso tra le due donne. Questa situazione spinosa potrebbe anche spingerlo a prendere una decisione definitiva. Chi sceglierà tra Alice e Chiara?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.