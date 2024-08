Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto Palladini si allea con il boss Angelo Torrente!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Alberto Palladini è intenzionato ad avere la sua vendetta e a riprendersi il figlio Federico. Per farlo, sarà disposto anche ad allearsi con il pericoloso boss Angelo Torrente! Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, come ci svelano le Anticipazioni, vedremo che Alberto Palladini sarà sempre più adirato e confuso e prenderà una decisione di cui rischierà di pentirsi in futuro. L'avvocato, infatti, deciderà di allearsi con il pericolo boss Angelo Torrente, perché intende vendicarsi di chi gli ha portato via l'amato figlio Federico. Da parte sua, il boss non vedrà l'ora di trovare Eduardo Sabbiese e punirlo per il suo tradimento. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto Palladini è sempre più furioso e disperato...

Alberto Palladini non riesce a rassegnarsi all'idea di aver perso il figlio Federico e che d'ora in poi lo potrà vedere solo occasionalmente, dato che il bambino, insieme a Clara e a Eduardo è entrato nel programma Protezione Testimoni per sfuggire alle grinfie del boss Angelo Torrente. Dopo aver rivisto il figlio, Alberto sarà deciso a non abbandonarlo e tenterà di tutto pur di riunirsi con lui, arrivando anche a scoprire qual è la città in cui Clara e il bambino si sono trasferiti. Ma il suo desiderio sarà anche quello di vendicarsi dell'uomo che gli ha portato via la sua famiglia: Eduardo Sabbiese. Il Palladini non potrà certo immaginare che colpendo lui, potrebbe mettere in pericolo anche Clara e Federico...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto prende una drastica decisione e chiede l'aiuto di Angelo Torrente

Incapace di frenare la sua rabbia e l'odio verso Eduardo Sabbiese, Alberto Palladini prenderà una drastica decisione. L'avvocato deciderà, infatti, di allearsi con il boss Angelo Torrente, per consegnargli Sabbiese e ottenere così la sua vendetta. Da parte sua, infatti, Torrente è ancora alla ricerca di Eduardo e non ha intenzione di fermarsi finché non l'avrà trovato e l'avrà punito per aver osato tradire il clan ed essersi alleato con le forze dell'ordine. Scegliendo di collaborare con la giustizia, infatti, Sabbiese ha rivelato alla polizia diverse e preziose informazioni sulle attività di Torrente, rischiando così di danneggiarne gli affati. E per questo Torrente ha tutte le intenzioni di fargliela pagare, perciò, l'offerta di Alberto Palladini potrebbe rivelarsi per lui molto interessante e sarà pronto ad accettare di collaborare con lui.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto metterà in pericolo Clara e suo figlio

Decidendo di allearsi con il boss Torrente, Alberto non si renderà conto di mettere in pericolo anche Clara e Federico. Purtroppo, la rabbia e il desiderio di vendetta l'hanno accecato e l'avvocato sarà disposto a tutto pur di vendicarsi di Sabbiese e riavere indietro l'ex compagna e il loro bambino. Le Anticipazioni non ci svelano ancora in che modo Alberto deciderà di collaborare con Torrente, né quale piano elaboreranno, tuttavia, è lecito pensare che unendo le forze i due potranno facilmente intrappolare Eduardo. Dopotutto, Alberto conosce l'ubicazione del luogo in cui il Sabbiese, Clara e Federico sono nascosti e potrebbe decidere di aiutare Torrente a tendere loro un'imboscata che li farà finire nelle mani del boss. Ma in questo modo, Alberto non si renderà conto che metterà in pericolo anche Clara e Federico...

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.