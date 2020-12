Un Posto al Sole Anticipazioni 11 dicembre 2020: Marina contro Fabrizio...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'11 dicembre 2020. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Alberto è nei guai. Le avances di Barbara si fanno sempre più insistenti e il Palladini fatica a mascherare il suo nervosismo con Clara. Intanto Marina affronta Fabrizio. La Giordano è contraria alla decisione del Rosato di vendere le sue quote dei Cantieri mentre Roberto osserva distante, pronto a mettere la parola fine al suo piano. Rossella invece è sempre più divisa tra Patrizio e la sua tesi con Volpicelli.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto nei guai

Il nuovo e vantaggioso lavoro trovato da Alberto, nascondeva in realtà diverse insidie. Barbara, il suo capo nonché vecchia amica di famiglia, ha immediatamente mostrato di avere ben altri interessi nel Palladini, non strettamente lavorativi. L'affascinante manager ha infatti iniziato a corteggiare serratamente Alberto ma sino a ora l'avvocato non si è lasciato sedurre. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole, ci rivelano però che le insistenze di Barbara cominceranno a metterlo spalle al muro. Non riuscendo più a gestirle come prima, Alberto faticherà a mascherare il suo nervosismo con Clara.

Marina contro Fabrizio in questa puntata di Un Posto al Sole dell'11 dicembre 2020

Marina è sola contro tutti. Lei è l'unica che ancora non ha gettato la spugna e che non intende dichiarare bancarotta. I Cantieri sono tutto quello che ha e non intende gettare al vento il suo progetto di una vita. Fabrizio, di contro, è arrivato a una drammatica conclusione. Per salvare l'azienda è necessario che lui venda le sue quote a qualcuno che possa supportare, con il suo capitale. Marina è furiosa con lui. Questa scelta mette lei in una difficile posizione sia come leader sia come fidanzata. Questa situazione crea una grande frattura tra i due e sembra che la loro coppia – un tempo solida – sia destinata all'oblio. Insomma Fabrizio dirà addio a Marina? Intanto Roberto osserva tutto gongolando. Il Ferri è pronto a far andare a buon fine il suo piano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella divisa tra Patrizio e Volpicelli

Il rapporto tra Rossella e Patrizio sembra andare a gonfie vele. I due vanno d'amore e d'accordo anche se il Giordano nasconde a Ross un terribile segreto: ha fatto sesso con Ilaria. Patrizio non intende ancora rivelare nulla alla Graziani, che continua a dividersi tra lui e la tesi con Volpicelli, a cui – per fortuna – non ha rinunciato.

