Un Passo dal Cielo 7: Anticipazioni sulla Terza Puntata di Stasera della Fiction con una clip in anteprima

Stasera arriva il terzo appuntamento con la settima stagione di Un passo dal cielo. Mentre scopriamo su cosa verteranno gli episodi, possiamo vedere in anteprima una clip della puntata con con Rocìo Munoz Morales.

Va in onda questa sera giovedì 13 aprile 2023 alle ore 21:30 su Rai1 la terza puntata di Un passo dal cielo 7, nuova stagione della fiction ambientata sulle Dolomiti italiane e tra le preferite dagli spettatori televisivi. Nel cast dei nuovi episodi che vedremo per un totale di otte prime serate, troviamo Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Marco Rossetti, Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli e Leonardo Pazzagli, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Marchesi e Rocìo Munoz Morales.

La regia è affidata a Enrico Ianniello e Laszlo Barbo e la sceneggiatura a Mario Ruggeri, Carlo Mazzotta e Alberto Vignati. Un passo dal cielo 7, è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Luca Bernabei e Matilde Bernabei.

Un passo dal cielo 7: la Trama della Terza Puntata

EP. 5 - Purosangue (Parte I)

Un omicidio durante un concorso equestre porta Manuela a collaborare ancora con Nathan. Mirko si avvicina a Paron subendone la pericolosa influenza. Vincenzo è geloso di Carolina e Hans.

EP. 6 - Purosangue (Parte II)

Manuela spinge Gregorio a ricostruire la sua vita e Vincenzo cerca di recuperare con Carolina. Manuela indaga prove che legherebbero Paron alla sua indagine. Adele prende misure estreme.

Un passo dal cielo 7: una Clip in Anteprima della Terza Puntata

In questa nuova stagione c'è il ritorno del personaggio di Rocìo Muñoz Morales, Eva Fernández, che abbiamo conosciuto nella terza stagione e seguito anche nella quarta e quinta. Ritorna perché ha un forte bisogno proprio di "famiglia e natura, due cose essenziali nella sua vita che lei credeva fossero meno importanti", ha spiegato l'attrice durante la conferenza stampa per la presentazione della nuova stagione. "Se n'era andata perché stava male, non era in grado di gestire la sua maternità, e forse le sue priorità che potevamo giudicare superficiali, erano altre. Lei torna con un forte bisogno di essenza, di verità, di recuperare il tempo perso con quella bambina. E forse torna con meno bisogno di essere salvata, ma per la prima volta vuole aiutare per dare una mano agli altri".

Qui sotto possiamo vedere una clip in anteprima della terza puntata di Un passo dal cielo 7, in cui troviamo una scena con Rocìo Muñoz Morales, Enrico Ianniello e Gianmarco Pozzoli.